Donald Trump elogia al presidente de Colombia luego de reunión de más de dos horas
Le entregó una tarjeta a Gustavo Petro con una foto de ambos y una dedicatoria
3 de febrero de 2026 - 5:04 PM
Actualizado el 3 de febrero de 2026 - 5:04 PM
Bogotá- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo este martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que fue un “gran honor” conocerlo y que ama a Colombia, en la dedicatoria de una tarjeta que le obsequió durante la reunión de más de dos horas que tuvieron en Washington.
“Gustavo. Un gran honor. Amo a Colombia”, dice la tarjeta con el membrete de la Casa Blanca que acompaña una fotografía de ambos sonrientes y que fue publicada en X por el presidente Petro.
Petro publicó además otra foto del libro ‘Trump, the art of the deal’ que el presidente estadounidense le firmó con el mensaje: “Eres genial”.
“¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”, señaló Petro en el mensaje que acompaña la segunda foto.
La reunión, que se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, no tuvo una recepción de alto perfil como la de otros mandatarios, como el salvadoreño, Nayib Bukele; y el argentino, Javier Milei.
El mandatario colombiano llegó a bordo de un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera colombiana, aunque no fue recibido en la puerta del Ala Oeste por Trump ni por la tradicional guardia de honor militar.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detrgtyclaró en una entrevista con la cadena Fox News que Trump entró “con muy buena disposición” a la reunión.
Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.
En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.
