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Tribunal del Vaticano ordena nuevo juicio contra cardenal acusado de malversación de fondos

El foro alegó “errores de procedimiento” en el primer proceso contra Angelo Becciu, exasesor del papa Francisco

17 de marzo de 2026 - 11:49 AM

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El cardenal Angelo Becciu (Gregorio Borgia)
Por AFP
Agencia de noticias

Un tribunal de apelación del Vaticano ordenó este martes que se repita el juicio contra el cardenal Angelo Becciu, exasesor del papa Francisco que fue condenado por malversación, alegando “errores de procedimiento” en el primer proceso.

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La corte señaló que la sentencia, dictada en 2023, seguirá vigente a la espera de que se celebre el nuevo juicio, según una copia de la decisión a la que AFP tuvo acceso.

Becciu fue en su momento una de las figuras más poderosas del Vaticano, asesor de Francisco e incluso considerado papable hasta que una operación inmobiliaria opaca en Londres lo llevó a la justicia y al ostracismo clerical.

El cardenal italiano fue condenado en 2023 a cinco años y medio de cárcel por fraude en operaciones financieras de la Santa Sede, y a una multa de 8,000 euros (poco más de $9,000).

No obstante no se encuentra entre rejas y no se espera que cumpla condena alguna hasta que se hayan agotado todas las vías de apelación.

La caída Becciu vino en medio de una serie de reformas que impulsó Francisco destinadas a limpiar las notoriamente turbias finanzas del Vaticano.

Es el más alto cargo de la Iglesia católica que ha comparecido ante el Tribunal Penal Vaticano, la justicia civil de este ciudad-Estado.

El caso se enfocó en la compra de un edificio de lujo en Londres que empañó la imagen de la Iglesia y puso en relieve el imprudente uso del Óbolo de San Pedro, la gran colecta anual de donativos destinados a las acciones caritativas del papa.

Igualmente generó pérdidas sustanciales en las finanzas del Vaticano.

Becciu era entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. El papa Francisco lo hizo renunciar y le quitó sus privilegios de cardenal en 2020.

Antes fue el número dos de la secretaría de Estado entre 2011 y 2018.

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