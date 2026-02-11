Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tribunal ruso exige a un hombre dejar de llamarse Jesús Cristo

El residente de Kazán originalmente se llamaba Yevgueni Chekuláev

11 de febrero de 2026 - 6:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La decisión del tribunal se debe a una petición de la fiscalía local (Pavel Bednyakov)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un tribunal de la ciudad rusa de Kazán exigió este miércoles a un ciudadano dejar de llamarse Jesús Cristo para recuperar su nombre de pila en los documentos.

“El Tribunal del distrito Novo-Savinovski de Kazán ordenó a la oficina del Registro Civil restaurar el antiguo nombre de un residente de Kazán llamado Jesús Cristo”, dice el falló, citado por el portal Bisness Online.

Según el medio, la decisión del tribunal se debe a una petición de la fiscalía local.

El año pasado, un tribunal de Kazán multó a ese ciudadano ruso, cuyo nombre original es Yevgueni Chekuláev, con 60,000 rublos (unos 780 dólares) por registrar de forma fraudulenta a varios extranjeros en su domicilio.

Más tarde, la Justicia condenó a dos años de prisión con suspensión condicional de pena al mismo ciudadano por un delito similar.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
