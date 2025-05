Tropas de India y Pakistán intercambian intenso fuego de artillería

Intercambian ataques y acusaciones

El jueves, India informó que frustró ataques con drones y misiles paquistaníes en objetivos militares en más de una docena de ciudades y pueblos, incluida la ciudad de Jammu, en la Cachemira controlada por India. Pakistán negó haber llevado a cabo ataques con drones. Por su parte, India aseveró haber impactado los sistemas de defensa antiaérea y radares de Pakistán cerca de la ciudad de Lahore. Estos incidentes no pudieron ser confirmados de manera independiente.

El ejército indio denunció el viernes que Pakistán disparó alrededor de 300 o 400 drones durante la noche, en violación del espacio aéreo indio , para atacar instalaciones militares en casi tres docenas de sitios a lo largo de las fronteras occidentales. India derribó varios de los drones utilizando “medios cinéticos y no cinéticos”, dijo la comandante de Ala Vyomika Singh de la fuerza aérea india en una conferencia de prensa.

India ordena a X bloquear miles de cuentas

La plataforma social no publicó la lista de cuentas que estaba bloqueando en India, pero subrayó que la orden “equivale a censura de contenido existente y futuro, y es contraria al derecho fundamental de libertad de expresión”. Más tarde, X bloqueó brevemente el acceso a la Cuenta de Asuntos Globales desde la cual había publicado el comunicado, citando también una demanda legal de India.

La crisis interrumpe rutina diaria

El pánico también se extendió durante un partido de cricket vespertino en la ciudad norteña de Dharamsala, donde una multitud de más de 10,000 personas tuvo que ser evacuada del estadio y el juego fue cancelado, según un fotógrafo de The Associated Press que cubría el evento.

“No será asunto nuestro”

A medida que aumentan los temores de concentración militar y los líderes mundiales preocupados llaman a la desescalada, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance , ha dicho que una posible guerra entre India y Pakistán no será “asunto nuestro”.

“Lo que podemos hacer es tratar de animar a estas personas a desescalar un poco, pero no vamos a involucrarnos en medio de una guerra que fundamentalmente no es asunto nuestro y no tiene nada que ver con la capacidad de Estados Unidos para controlarla”, dijo Vance en una entrevista con Fox News.