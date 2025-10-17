Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de octubre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Ultimátum a Hamas: “no tendremos más opción que entrar y matarlos” si continúa la violencia en Gaza, asegura Donald Trump

El presidente no explicó cómo cumpliría su amenaza, publicada en su plataforma Truth Social

17 de octubre de 2025 - 9:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente estadounidense, Donald Trump, posa para una foto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, mientras el presidente de Israel, Isaac Herzog, observa, a la izquierda. (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el jueves a Hamas que “no tendremos más opción que entrar y matarlos” si la violencia interna persiste en Gaza.

RELACIONADAS

La sombría advertencia de Trump se produjo después de que, anteriormente, minimizara la violencia en el territorio desde que un alto el fuego y un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas entraron en vigor la semana pasada en la guerra.

Trump aclaró más tarde que no enviará tropas estadounidenses a Gaza tras lanzar la amenaza contra Hamas.

“No seremos nosotros”, dijo Trump en un diálogo con periodistas. “No tendremos que hacerlo. Hay personas muy cercanas, muy cerca que entrarán y harán el trabajo muy fácilmente, pero bajo nuestros auspicios”.

El mandatario estadounidense dijo el martes que Hamás había eliminado “un par de bandas que eran muy malas” y había matado a varios de sus miembros. “Eso no me molestó mucho, para ser honesto”, señaló.

El presidente republicano no explicó cómo cumpliría su amenaza, publicada en su plataforma Truth Social, y la Casa Blanca no ha respondido hasta ahora a una solicitud de comentarios en busca de claridad.

Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes.Una imagen de satélite de la firma Planet Labs PBC, muestra una fila de vehículos en una carretera junto a la costa que se dirigían el sábado al norte, hacia la Ciudad de Gaza.El Ministerio de Salud forma parte del gobierno dirigido por Hamás, y la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras de fatalidades son la estimación más fiable de las bajas en tiempos de guerra.
1 / 25 | De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel. Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. - Jehad Alshrafi

Pero Trump también dejó claro que tenía poca paciencia para los asesinatos que Hamas cometía contra facciones rivales dentro del devastado territorio.

“Se desarmarán, y si no lo hacen, los desarmaremos, y sucederá rápidamente y quizás violentamente”, indicó Trump.

La policía controlada por Hamas mantuvo un alto grado de seguridad pública luego que los milicianos tomaran el poder en Gaza hace 18 años, al tiempo que reprimían la disidencia. La policía se desvaneció en gran medida en los últimos meses, cuando las fuerzas israelíes se apoderaron de grandes áreas de Gaza y atacaron a las fuerzas de seguridad de Hamas con bombardeos.

Poderosas familias locales y bandas armadas, entre ellas, algunas facciones anti-Hamas respaldadas por Israel, llenaron el vacío. Muchos son acusados de secuestrar ayuda humanitaria y venderla con fines de lucro, contribuyendo a la crisis de hambre en Gaza.

En el plan de alto el fuego presentado por Trump se exigía que todos los rehenes, vivos y muertos, fueran entregados antes de un plazo que expiró el lunes. Pero según el acuerdo, si eso no sucedía, Hamas debía compartir información sobre los rehenes fallecidos e intentar entregarlos lo antes posible.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el miércoles que Israel “no hará concesiones” y exigió que Hamas cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego sobre la devolución de los cadáveres de los rehenes.

El ala armada de Hamas señaló el miércoles en un comunicado que el grupo cumplió con los términos del alto el fuego y entregó los restos de los rehenes a los que tenía acceso.

Fin a la guerra en Gaza: así regresaron a Israel los rehenes

Fin a la guerra en Gaza: así regresaron a Israel los rehenes

Así transcurrió el inicio del proceso con el que se espera concluir el conflicto que se ha extendido por dos años en la Franja de Gaza.

Estados Unidos anunció la semana pasada que enviaría alrededor de 200 soldados a Israel para apoyar y monitorear el acuerdo de alto el fuego en Gaza como parte de un equipo conformado por naciones socias y organizaciones no gubernamentales. Pero funcionarios estadounidenses han enfatizado que las fuerzas de Estados Unidos no pondrán un pie en Gaza.

Funcionarios israelíes también se han mostrado molestos por el ritmo de la devolución de los restos de los rehenes muertos que el grupo armado había mantenido en cautiverio. Hamás había acordado devolver 28 cuerpos como parte del acuerdo de alto el fuego, además de 20 rehenes vivos, que fueron liberados a principios de esta semana.

La organización ha asegurado a Estados Unidos, a través de intermediarios, que trabaja para devolver a los rehenes muertos, según dos asesores estadounidenses de alto nivel. Los asesores, que no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron con los periodistas bajo condición de anonimato, dijeron que no creen que Hamas haya violado el acuerdo.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpHamasBenjamín NetanyahuConflicto palestino israelíIsraelFranja de Gaza
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: