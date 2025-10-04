Opinión
4 de octubre de 2025
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump advierte a Hamas que no “tolerará demoras” que entorpezcan la paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, además, agradeció “que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos”

4 de octubre de 2025 - 3:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo. (WILL OLIVER)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a Hamás que “no tolerará demoras” que puedan poner en peligro el acuerdo de paz en Gaza impulsado por la Casa Blanca y agradeció a Israel el cese de los ataques aéreos sobre la Franja.

“Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario insistió en que no aceptará “ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza” para la paz regional.

“¡Hagamos esto, RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!“, prometió.

Trump celebró este viernes que Hamás aceptara liberar a los rehenes israelíes que mantiene en la Franja bajo los términos expresados en el plan que impulsa para el enclave palestino, y pidió a Israel que cesara los bombardeos sobre Gaza.

El plan de 20 puntos que el presidente presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

La Casa Blanca confirmó que el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, viaja este sábado a El Cairo, Egipto, para avanzar las negociaciones sobre el plan de paz antes de su implementación.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpFranja de GazaIsraelPalestina
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
