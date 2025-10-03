Hamas acepta la propuesta de Donald Trump y liberará a todos los rehenes israelíes
No obstante, señaló que otros elementos requieren más consultas entre los palestinos
3 de octubre de 2025 - 4:34 PM
Hamas declaró el viernes que acepta ciertos puntos del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, entre ellos entregar el poder y liberar a todos los rehenes restantes, aunque señaló que otros aspectos requieren más consultas entre los palestinos.
El comunicado se produjo horas después de que Trump advirtiera que Hamas debía aceptar el acuerdo antes del domingo en la noche, bajo amenaza de una ofensiva militar aún mayor, a casi dos años del inicio de la guerra desatada tras el ataque del 7 de octubre contra Israel. No estaba claro cómo responderían Estados Unidos e Israel a una aceptación parcial.
Trump parece empeñado en cumplir su promesa de poner fin a la guerra y lograr el regreso de decenas de rehenes antes del segundo aniversario del ataque, el próximo martes. Su plan de paz ha sido aceptado por Israel y recibido con beneplácito internacional, pero mediadores clave como Egipto y Catar han indicado que ciertos aspectos necesitan más negociaciones, sin dar detalles.
