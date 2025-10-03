Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hamas acepta la propuesta de Donald Trump y liberará a todos los rehenes israelíes

No obstante, señaló que otros elementos requieren más consultas entre los palestinos

3 de octubre de 2025 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Protestan en Israel por fin de guerra y liberación de rehenes de Hamas. (Ohad Zwigenberg)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Hamas declaró el viernes que acepta ciertos puntos del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, entre ellos entregar el poder y liberar a todos los rehenes restantes, aunque señaló que otros aspectos requieren más consultas entre los palestinos.

RELACIONADAS

El comunicado se produjo horas después de que Trump advirtiera que Hamas debía aceptar el acuerdo antes del domingo en la noche, bajo amenaza de una ofensiva militar aún mayor, a casi dos años del inicio de la guerra desatada tras el ataque del 7 de octubre contra Israel. No estaba claro cómo responderían Estados Unidos e Israel a una aceptación parcial.

Trump parece empeñado en cumplir su promesa de poner fin a la guerra y lograr el regreso de decenas de rehenes antes del segundo aniversario del ataque, el próximo martes. Su plan de paz ha sido aceptado por Israel y recibido con beneplácito internacional, pero mediadores clave como Egipto y Catar han indicado que ciertos aspectos necesitan más negociaciones, sin dar detalles.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosHamasDonald TrumpIsraelFranja de Gaza
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: