Hamas acepta la propuesta de Donald Trump y liberará a todos los rehenes israelíes

Hamas declaró el viernes que acepta ciertos puntos del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, entre ellos entregar el poder y liberar a todos los rehenes restantes, aunque señaló que otros aspectos requieren más consultas entre los palestinos.

El comunicado se produjo horas después de que Trump advirtiera que Hamas debía aceptar el acuerdo antes del domingo en la noche, bajo amenaza de una ofensiva militar aún mayor, a casi dos años del inicio de la guerra desatada tras el ataque del 7 de octubre contra Israel. No estaba claro cómo responderían Estados Unidos e Israel a una aceptación parcial.