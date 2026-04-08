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Un hombre en Alemania confiesa haber abusado de su hijastra en más de 900 ocasiones

Inicialmente el sujeto había guardado silencio ante las imputaciones, pero cambió de parecer ante la cantidad de prueba en su contra

8 de abril de 2026 - 1:10 PM

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El hombre declaró que había producido el material de pornografía infantil para venderlo. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Berlín - Un hombre confesó este miércoles ante un tribunal en Alemania haber abusado sexualmente en más de 900 ocasiones de su hijastra.

Su confesión incluyó haber obligado a ella y a su hermanastro a efectuar actos sexuales entre sí, y grabarlo todo con el pretexto de vender el material para supuestamente solucionar los problemas económicos de la familia, según informan medios germanos como Bild y Der Spiegel.

De acuerdo con estas fuentes, el hombre, de 46 años, admitió ante el Tribunal Regional de Erfurt estos y otros cargos, después de que inicialmente su abogada indicara que su cliente no quería prestar declaración.

Sin embargo, cambió de opinión después de que el juez que preside la sección de menores del tribunal le explicara que, dada la enorme cantidad de pruebas en su contra, solo una confesión podría llevar a una reducción de la pena.

Cuatro hombres fueron arrestados en la madrugada del jueves por material de abuso sexual infantil en un operativo encabezado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).El Nuevo Día pudo presenciar, a eso de las 2:10 de la madrugada, en un municipio del este de Puerto Rico, el momento en que los oficiales diligenciaron dos de las cuatro órdenes de arrestos emitidas por un gran jurado federal.De ser encontrados culpables, los cuatro arrestados se exponen a penas de entre cinco a 15 años de cárcel, seguidos por varios años de libertad supervisada.
1 / 9 | En imágenes: así fue el operativo federal de arrestos por material de abuso sexual infantil. Cuatro hombres fueron arrestados en la madrugada del jueves por material de abuso sexual infantil en un operativo encabezado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). - Alex Figueroa Cancel

“Este caso supera cualquier otro que esta sala haya visto jamás”, afirmó el magistrado, que pidió al hombre que evite que los niños tengan que testificar, según Bild.

La Fiscalía, de acuerdo con estos medios, enumeró 973 ocasiones en las que el hombre presuntamente abusó, filmó y fotografió a su hijastra, nacida en 2007, entre finales de 2017 y 2024.

También se le acusa de haberla agredido sexualmente en una escuela donde trabajaba como limpiador.

Además, según los medios, el hombre obligó al hermanastro de la niña, dos años menor, a cometer actos sexuales con ella.

Todo ello con el supuesto argumento de que podía vender el material en la red oscura para mejorar la situación económica de la familia.

Asimismo, el hombre está acusado de contactar a una amiga de su hijastra a través de una cuenta falsa de Instagram, haciéndose pasar por un joven de 21 años que le ofreció dinero a cambio de fotos de ella desnuda.

La Policía alemana halló en discos duros y otros soportes de almacenamiento más de 160 horas de material de pornografía infantil durante un registro de su apartamento.

Los investigadores intervinieron después de recibir un aviso de Estados Unidos, donde un centro de lucha contra la explotación infantil, en cooperación con Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) había detectado material ilegal relacionado con menores.

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Si has sido víctima o conoces a alguna víctima de abuso o explotación infantil, puedes comunicarte de manera confidencial con la Policía al 787-343-2020 y con las autoridades federales: HSI 787-729-6969 y FBI 787-987-6500 o 1-800-225-5324.

Tags
AlemaniaBreaking NewsAbuso sexual contra menoresPornografía infantil
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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