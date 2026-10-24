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Un incendio afecta al histórico refugio de Hitler en Alemania

El “Nido del Águila” quedó casi completamente destruido

24 de octubre de 2026 - 10:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Kehlsteinhaus, situada en el Obersalzberg, cerca de Berchtesgaden, que sufrió graves daños a causa de un incendio el sábado 24 de octubre de 2026. (Jason Tschepljakow/dpa vía AP) (Jason Tschepljakow)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un incendio arrasó el refugio construido para Adolf Hitler en los Alpes bávaros, conocido como el “Nido del Águila”, y las labores de extinción seguían en marcha el sábado, informaron las autoridades. Una persona fue detenida en relación con el incidente.

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El edificio sufrió graves daños debido al fuego, y por el momento se desconoce si se podrán conservar partes de la estructura, indicó la autoridad turística local.

Una alarma de incendios en el inmueble, ubicado en el distrito de Berchtesgaden, en el extremo sureste de Alemania, se activó alrededor de las 21:15 del viernes, explicó la policía en un comunicado. Los bomberos que acudieron al lugar podían ver las llamas mientras se acercaban al sitio, en un acantilado a 1,834 metros (6,017 pies) sobre el nivel del mar.

Desplazar camiones de bomberos hasta el lugar resultó difícil debido a su ubicación, agregó la policía. El sábado por la mañana continuaban los trabajos para apagar las llamas, agregó. Solo se podía acceder al recinto y a sus inmediaciones con equipos de protección respiratoria.

Los bomberos no encontraron a nadie en el edificio y, por el momento, las autoridades creen que no hubo heridos.

Las autoridades reportaron la detención de una persona como posible sospechosa, pero aún no se ha determinado si tuvo algo que ver con el incendio.

El edificio, el Kehlsteinhaus, se terminó en 1938 y se puede llegar a él mediante un ascensor desde el final de una sinuosa carretera de montaña, en parte a través de una serie de túneles. La vía está cerrada al tránsito público, pero es utilizada por autobuses para visitantes.

Funciona como cafetería y restaurante desde 1952 y alberga una exposición sobre su historia. Cuando se registró el incendio no estaba abierto.

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Adolfo HitlerIncendios
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