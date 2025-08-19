Opinión
19 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un menor en Colombia se salva de quedar sepultado debajo de un muro que colapsó

El niño estuvo a pocos segundos de ser alcanzado por los escombros de la pared que se desplomó repentinamente

19 de agosto de 2025 - 10:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El suceso ocurrió en Bucaramanga, Colombia. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Un niño de cuatro años resultó ileso tras un accidente que generó alarma en el barrio San Francisco, en el nororiente de Bucaramanga en Colombia.

El menor estuvo a pocos segundos de ser alcanzado por los escombros de un muro que colapsó de forma repentina, en un hecho que quedó registrado en video por cámaras de seguridad del sector.

De acuerdo con la información publicada por ‘Blu Radio’, el incidente ocurrió frente a un restaurante, donde el niño se encontraba almorzando en compañía de su abuela.

En el momento en que la madre del menor llegó al lugar para recogerlo, el pequeño salió del establecimiento. Instantes después, una pared de tapia pisada, de una propiedad contigua, se desplomó estrepitosamente.

Testigos relataron el estruendo del colapso

El derrumbe provocó una escena de pánico entre los testigos. Varios relataron que el sonido fue tan fuerte que, por un momento, pensaron que un vehículo había impactado contra el restaurante.

Un estruendo durísimo”, fue como describieron el momento, según recogió la emisora.

La abuela del niño, visiblemente afectada por la situación, ofreció su testimonio a ‘Noticias Caracol’. Contó que, tras escuchar el ruido y no ver de inmediato a su nieto, temió lo peor.

Yo pensé lo peor, de que el niño se me había quedado debajo de los escombros. Yo miraba para todos lados, yo no encontraba al niño por ningún lado”, relató. Sin embargo, poco después descubrió que su hija ya lo tenía a salvo fuera del restaurante.

ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
