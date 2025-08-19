Un menor en Colombia se salva de quedar sepultado debajo de un muro que colapsó
El niño estuvo a pocos segundos de ser alcanzado por los escombros de la pared que se desplomó repentinamente
19 de agosto de 2025 - 10:03 PM
19 de agosto de 2025 - 10:03 PM
Un niño de cuatro años resultó ileso tras un accidente que generó alarma en el barrio San Francisco, en el nororiente de Bucaramanga en Colombia.
El menor estuvo a pocos segundos de ser alcanzado por los escombros de un muro que colapsó de forma repentina, en un hecho que quedó registrado en video por cámaras de seguridad del sector.
De acuerdo con la información publicada por ‘Blu Radio’, el incidente ocurrió frente a un restaurante, donde el niño se encontraba almorzando en compañía de su abuela.
En el momento en que la madre del menor llegó al lugar para recogerlo, el pequeño salió del establecimiento. Instantes después, una pared de tapia pisada, de una propiedad contigua, se desplomó estrepitosamente.
Menor se salva de que un techo de su casa en el barrio San Francisco de Bucaramanga, le caiga encima. Organismos de Gestión del Riesgo señalan que la estructura estaba debilitada. #VocesySonidos pic.twitter.com/M7OS2eMQC8— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 18, 2025
El derrumbe provocó una escena de pánico entre los testigos. Varios relataron que el sonido fue tan fuerte que, por un momento, pensaron que un vehículo había impactado contra el restaurante.
“Un estruendo durísimo”, fue como describieron el momento, según recogió la emisora.
La abuela del niño, visiblemente afectada por la situación, ofreció su testimonio a ‘Noticias Caracol’. Contó que, tras escuchar el ruido y no ver de inmediato a su nieto, temió lo peor.
“Yo pensé lo peor, de que el niño se me había quedado debajo de los escombros. Yo miraba para todos lados, yo no encontraba al niño por ningún lado”, relató. Sin embargo, poco después descubrió que su hija ya lo tenía a salvo fuera del restaurante.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: