Un turista estadounidense muere apuñalado cerca de Lisboa

Un turista estadounidense murió este miércoles apuñalado y otro resultó gravemente herido en Cascais, una localidad balnearia situada al oeste de Lisboa, anunció la policía portuguesa.

“Uno de los turistas murió in situ y el otro sufrió heridas profundas en el rostro y el brazo”, indicó a AFP un portavoz de la policía de seguridad pública [PSP], sin dar más precisiones.

La víctima herida fue traslada a un hospital de Lisboa, informaron los medios locales.

Los tres sospechosos de la agresión huyeron en un vehículo y aún no han sido localizados.

“Difundimos a todo el dispositivo de la PSP la información necesaria para localizar a los sospechosos”, precisó la policía.