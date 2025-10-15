Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de octubre de 2025
88°ligeramente nublado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un turista estadounidense muere apuñalado cerca de Lisboa

Los tres sospechosos de la agresión huyeron en un vehículo y aún no han sido localizados

15 de octubre de 2025 - 9:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un lugar clave en la historia de James Bond fue el Cascais Promenade, donde ocurrieron encuentros entre espías.
El caso ha sido remitido a la fiscalía y a la policía judicial. (ELNUEVODIA.COM)
Por AFP
Agencia de noticias

Un turista estadounidense murió este miércoles apuñalado y otro resultó gravemente herido en Cascais, una localidad balnearia situada al oeste de Lisboa, anunció la policía portuguesa.

RELACIONADAS

“Uno de los turistas murió in situ y el otro sufrió heridas profundas en el rostro y el brazo”, indicó a AFP un portavoz de la policía de seguridad pública [PSP], sin dar más precisiones.

La víctima herida fue traslada a un hospital de Lisboa, informaron los medios locales.

Los tres sospechosos de la agresión huyeron en un vehículo y aún no han sido localizados.

“Difundimos a todo el dispositivo de la PSP la información necesaria para localizar a los sospechosos”, precisó la policía.

El caso ha sido remitido a la fiscalía y a la policía judicial.

Tags
Breaking NewsLisboaAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: