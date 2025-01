Una nueva caravana de migrantes parte desde México hacia Estados Unidos pese a las trabas de Donald Trump

“Él (Trump) tiene que saber que no todos los migrantes somos delincuentes, hay migrantes que sí necesitamos salir adelante, no todos los migrantes somos delincuentes, asesinos”, dijo.

“El cierre de CBP ONE me parece que es una estrategia del gobierno americano para poder empezar a depurar y sacar a gente que ingresó tiempo atrás de manera irregular y que no tienen un control migratorio, que no tienen información, eso lo podemos entender”, señaló.