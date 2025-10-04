Opinión
4 de octubre de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Una “pintada insultante” en la estatua de Juan Pablo II en Roma indigna al gobierno italiano

La estatua del fallecido papa fue inaugurada en 2011 y se encuentra cerca de la estación de trenes de Termini

4 de octubre de 2025 - 10:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la imagen, una estatua de mármol del fallecido papa Juan Pablo II, delante del policlínico Agostino Gemelli, en Roma. (Gregorio Borgia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma - Una pintada insultante realizada sobre la estatua del fallecido papa Juan Pablo II en Roma, supuestamente durante una manifestación por Gaza, ha indignado al Gobierno de Giorgia Meloni, que este sábado lo ha calificado de “acto indigno” e “ideológico”.

RELACIONADAS

“Dicen que se manifiestan por la paz pero luego ultrajan la memoria de un hombre que fue un verdadero defensor y constructor de la paz. Un acto indigno cometido por personas ofuscadas por la ideología y que demuestran una total ignorancia de la historia y de sus protagonistas”, denunció Meloni en un comunicado.

La estatua, inaugurada en 2011, se encuentra en la explanada que precede a la estación de trenes de Termini, centro principal en los últimos días de las protestas contra la guerra de Gaza y en apoyo a la Global Sumud Flotilla interceptada por las autoridades israelíes.

Al término de una de las protestas en esta plaza, la policía constató que sobre la escultura alguien había escrito con espray “fascista de mierda”, en italiano, junto a una hoz y un martillo.

Esta pintada también ha sido lamentada por el ministro de Exteriores, Antonio Tajani: “No hay palabras para condenar la profanación de la estatua de san Juan Pablo II por parte de extremistas de izquierda durante la huelga y las manifestaciones de estos días”, escribió en la red social X.

Y agregó: “¡Basta con el odio! ¡Basta con los malos ejemplos!”.El presidente de la Cámara de los Diputados, Lorenzo Fontana, del partido ultraderechista Liga, aliados de Meloni, consideró que gestos como este “indignan profundamente”.

“Condeno con firmeza el gesto de quienes han manchado la estatua dedicada al Santo Padre”, afirmó en un comunicado.

El cuerpo de los Carabineros (policía militarizada) ya ha procedido a limpiar la estatua.

Tags
Breaking NewsPapa Juan Pablo IIRomaItalia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
