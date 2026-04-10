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Una rifa ofrece un Picasso por $117 para financiar la investigación del Alzheimer

El sorteo tendrá lugar el martes en la casa de subastas Christie’s de París

10 de abril de 2026 - 9:38 AM

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Peri Cochin, cofundadora de la lotería "1 Picasso por 100 euros", posa junto a Cabeza de mujer de Pablo Picasso, pintada en 1941, en París, el viernes 10 de abril de 2026, donde la casa de subastas Christie's se encargará del sorteo la próxima semana. (AP Photo/Michel Euler) (Michel Euler)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - ¿Se siente afortunado? Una rifa en Francia ofrece la oportunidad de ganar un retrato de Pablo Picasso por el precio de un billete de 100 euros (117 dólares), cuyos beneficios se destinarán a la investigación del Alzheimer.

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El sorteo tendrá lugar el martes en la casa de subastas Christie’s de París.

En el sorteo inaugural “1 Picasso por 100 euros”, celebrado en 2013, un trabajador de un servicio de extinción de incendios de Pensilvania ganó “El hombre del sombrero de la ópera”, que el maestro español pintó en 1914 durante su etapa cubista.

Un segundo Picasso, el óleo sobre lienzo “Nature Morte”, se sorteó en 2020 e hizo muy feliz a la madre de Claudia Borgogno, contable en Italia. Su hijo le compró el boleto como regalo de Navidad.

Ese bodegón, pintado en 1921, fue adquirido para la rifa al multimillonario coleccionista de arte David Nahmad, quien argumentó en una rara entrevista concedida a Associated Press que Picasso habría aprobado la rifa de su obra. Picasso murió en 1973.

“Picasso era muy generoso. Regalaba cuadros a su chófer, a su sastre”, dice Nahmad. “Quería que su arte lo coleccionara todo tipo de gente, no sólo los superricos”.

El gouache sobre papel “Tête de Femme”, que significa “cabeza de mujer”, que se subastará la próxima semana fue pintado por Picasso en 1941.

La Fundación para la Investigación del Alzheimer, organizadora de la rifa benéfica, tiene su sede en uno de los principales hospitales públicos de París y afirma que se ha convertido en el principal financiador privado francés de la investigación médica relacionada con el Alzheimer desde su fundación en 2004.

La casa de subastas Christie’s informa de que el cuadro estará expuesto a partir del lunes en sus galerías de París, antes del sorteo que se celebrará allí el martes a las 18.00 horas.

Según la plataforma de venta por Internet de los organizadores, el número máximo de entradas será de 120,000, lo que significa que el sorteo podría reportar 12 millones de euros (14 millones de dólares) si se venden todas.

De la recaudación, 1 millón de euros se pagará a la Galería Opera, un marchante de arte internacional propietario del cuadro.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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