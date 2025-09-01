Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
1 de septiembre de 2025
89°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Unos 850,000 refugiados sirios han regresado a sus comunidades tras la caída de Bashar Assad

La ONU indica que la cifra podría alcanzar el millón en las próximas semanas

1 de septiembre de 2025 - 12:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Retorno voluntario: Refugiados sirios regresan a su país desde Líbano. Mayo 14, 2024. (Hussein Malla)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Damasco — Desde la caída del gobierno de Bashar Assad en diciembre, alrededor de 850,000 refugiados sirios han regresado a casa desde países vecinos y la cifra podría alcanzar el millón en las próximas semanas, indicó el lunes una funcionaria de alto rango de la agencia de refugiados de la ONU.

RELACIONADAS

La Alta Comisionada Adjunta de ACNUR, Kelly T. Clements, dijo a The Associated Press en Damasco que alrededor de 1.7 millones de personas que fueron desplazadas internamente durante el conflicto de 14 años han regresado a sus comunidades, ya que el gobierno central interino ahora controla grandes partes de Siria.

‘Es un período dinámico. Es una oportunidad en la que podríamos ver potencialmente soluciones para los desplazamientos globales más grandes que se han registrado en los últimos 14 años’, afirmó Clements, quien ha estado en Siria durante tres días.

Al menos 13 civiles murieron y otros 53 resultaron heridos este domingo en un "ataque suicida" perpetrado por un supuesto miembro del grupo terrorista Estado Islámico (EI) contra la iglesia cristiana de Mar Elías de Damasco, informó el Ministerio de Salud de Siria."El número de muertos por el ataque terrorista que tuvo como objetivo la iglesia de Mar Elías de la zona de Dweileh de Damasco ha aumentado a 13, mientras que la cifra de heridos es 53", dijo el departamento en un breve comunicado difundido por la agencia de noticias oficial siria SANA.Syrian security forces stand guard outside Mar Elias church where a suicide bomber detonated himself in Dweil'a in the outskirts of Damascus, Syria, Sunday June 22, 2025. (AP Photo/Omar Sanadiki)
1 / 9 | Ataque suicida sacude la capital de Siria: atentado deja al menos 13 muertos y más de 50 heridos. Al menos 13 civiles murieron y otros 53 resultaron heridos este domingo en un "ataque suicida" perpetrado por un supuesto miembro del grupo terrorista Estado Islámico (EI) contra la iglesia cristiana de Mar Elías de Damasco, informó el Ministerio de Salud de Siria. - EFE/Defensa Civil Siria

El conflicto en Siria, que comenzó en marzo de 2011, ha matado a casi medio millón de personas y ha desplazado a la mitad de la población del país, que antes de la guerra era de 23 millones de habitantes. Más de cinco millones de sirios huyeron del país como refugiados, la mayoría de ellos a países vecinos.

Clements comentó que cada persona tiene una razón diferente para regresar ahora, si bien que algunos están retrasando su retorno para ver cómo evolucionan las cosas.

Como parte de su visita, fue a un cruce fronterizo con Líbano, donde dijo que vio largas filas de camiones y personas esperando para volver a Siria.

Las autoridades libanesas habían otorgado una exención a los sirios que permanecían en el país sin autorización legal si se iban antes de finales de agosto. Líbano tiene el mayor número de refugiados per cápita en el mundo, y en los últimos días, miles de sirios regresaron a través de la frontera.

‘Las cifras de retornos son excepcionalmente altas’, declaró Clements.

Muchos sirios tenían grandes esperanzas después que Assad fuera derrocado en una ofensiva por grupos insurgentes a principios de diciembre. Sin embargo, los asesinatos sectarios contra miembros de la secta minoritaria alauita de Assad en la región costera de Siria en marzo y contra la minoría drusa en la provincia sureña de Sweida en julio cobraron cientos de vidas.

Clements señaló que alrededor de 190,000 personas fueron desplazadas en el sur de Siria como resultado de los combates en julio entre hombres armados progubernamentales y combatientes drusos. Desde entonces, se enviaron 21 convoyes de suministros de ayuda, de los cuales ACNUR ha sido una parte importante, a Sweida, agregó.

Comentó que la carretera Damasco-Sweida, bloqueada durante semanas por hombres armados progubernamentales, ahora está abierta, ‘lo cual es muy importante porque permitirá que llegue mucha más ayuda a la zona’.

Tags
Breaking NewsBashar al AsadONURefugiadosSiria
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: