Venezolanos se encargan de la búsqueda de desaparecidos mientras aumenta el número de muertes por los terremotos

La Guaira, Venezuela— Los venezolanos se encargaron el viernes de buscar a sus seres queridos desaparecidos tras dos potentes terremotos consecutivos, señalando que han visto pocos equipos de rescate del Gobierno en las zonas más afectadas, mientras que el número de fallecidos por la catástrofe ascendía a más de 920 y se registraban más de 51,000 desaparecidos.

Los ciudadanos que excavaban entre los escombros de sus hogares afirmaron que han visto pocos equipos de rescate del Gobierno en las zonas más afectadas por los devastadores seísmos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la zona a última hora del miércoles, a pesar de que las autoridades proyectan una imagen de una respuesta oficial sólida.

La aparente falta de ayuda por parte del Gobierno agravó la desesperación de las familias, a medida que aumentaba la presión por encontrar supervivientes sepultados con cada hora que pasaba. El país sudamericano cumplía el viernes casi dos días desde la catástrofe. Las agencias de ayuda consideran que las primeras 48 a 72 horas son un periodo crucial para rescatar a personas con vida, aunque ese plazo se alarga si disponen de comida y agua.

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El viernes por la noche, las autoridades venezolanas anunciaron que bloquearían el acceso a La Guaira, el epicentro de la destrucción, debido a que el desorden y el tráfico empezaban a afectar a las labores de búsqueda. Funcionarios del Gobierno indicaron que quienes quisieran entrar ahora tendrían que solicitar permisos oficiales, pero dieron pocos detalles sobre quiénes podrían acceder a la zona.

Por su parte, decenas de equipos de rescate procedentes de diversas partes del mundo comenzaban a llegar a Venezuela.

“Cada persona salvada es un milagro”, afirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

1 / 8 | 📷 Desesperación en las calles: residentes saquean alimentos y medicinas tras terremotos en Venezuela. Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país. - Agencia EFE 1 / 8 📷 Desesperación en las calles: residentes saquean alimentos y medicinas tras terremotos en Venezuela Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país. Agencia EFE Compartir

Familias esperan saber si sus seres queridos han sobrevivido

Familias desesperadas de todo el norte de Venezuela buscaban entre las ruinas de los edificios a sus familiares y lo que quedaba de sus vidas.

Nazareth Jiménez sollozaba apoyada en el hombro de un ser querido mientras observaba a los vecinos intentar cortar losas de hormigón con martillos y herramientas eléctricas en un edificio reducido a una montaña de escombros. “Dios mío, ¿cómo vamos a sacar a toda esa gente de ahí?“, murmuró.

Se encontraba en el estado norteño de La Guaira, al norte de la capital, Caracas, donde se produjo parte de la peor destrucción. Jiménez estaba consumida por la ansiedad mientras esperaba saber si sus hermanos, sobrinos, sobrinas y amigos saldrían con vida de entre los escombros.

“Hacemos un llamamiento al Gobierno y a los países del mundo para que nos ayuden”, declaró, suplicando que se proporcionaran máquinas capaces de retirar las estructuras derrumbadas. “Todavía hay gente viva”.

Las fuerzas del Gobierno distribuían comida y agua a los supervivientes en La Guaira, mientras que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó que su Gobierno estaba trabajando para organizar una respuesta integral durante estas “horas críticas para el rescate de las personas con vida”. Dio la bienvenida a la llegada de equipos de rescate y ayuda humanitaria de todo el mundo. Rodríguez indicó que La Guaira ha sido militarizada y que está a punto de llegar más ayuda, aunque los residentes señalaron que se trataba apenas de una pequeña parte de la ayuda que necesitaban.

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La catástrofe natural supone el último reto para Rodríguez, la exvicepresidenta que asumió el cargo en enero tras la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro, por parte del Ejército de Estados Unidos. Venezuela lleva más de una década enfrentándose a problemas económicos, y muchas personas rechazan la legitimidad del movimiento político que representa Rodríguez.

1 / 23 | Entre escombros y ruinas: buscan sobrevivientes tras terremotos en Venezuela. Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche. - Pedro Mattey 1 / 23 Entre escombros y ruinas: buscan sobrevivientes tras terremotos en Venezuela Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche. Pedro Mattey Compartir

Se prevé que el número de víctimas aumente, y los civiles han informado de que hay decenas de miles de personas desaparecidas en bases de datos digitales independientes. Es probable que el número de desaparecidos incluya a quienes han estado incomunicados debido a la falta de cobertura de telefonía móvil en las zonas afectadas por la catástrofe. Algunos informes pueden estar duplicados, ya que varios familiares podrían estar buscando a la misma persona.

El número de heridos ascendió a más de 3,300 hasta el mediodía del viernes, y las autoridades indicaron que habían rescatado a 243 personas.

Millones de personas conmocionadas

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destacó que hasta 6.7 millones de personas en Venezuela podrían verse afectadas por los terremotos, unos 2 millones solo en Caracas. La destrucción se agravó por el doble golpe de los terremotos sucesivos y superficiales, según los expertos. Loyce Pace, directora regional de la Cruz Roja Internacional para las Américas, afirmó que «la gente sigue aterrorizada ante la idea de volver a entrar en lo que antes eran sus hogares».

La desesperación empezó a crecer el viernes, ya que muchas familias aún no habían encontrado a sus seres queridos desaparecidos, seguían durmiendo en la calle o lloraban la muerte de sus familiares en la catástrofe.

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“Me he quedado prácticamente solo en esta vida”, dijo Omar Reyes, que caminaba entre los escombros donde yacían sepultados dos de sus hijos. Señaló que unos 20 familiares han fallecido en la catástrofe.

En la ciudad de Maiquetía, la gente hacía cola frente a las tiendas, los supermercados y las farmacias, mientras los comercios atendían a los clientes de uno en uno a puerta cerrada. En un momento dado, una mujer, desesperada por conservar un paquete de pañales en medio de la multitud, se tiró al suelo para protegerlo con su cuerpo.

El tráfico y las multitudes de motociclistas también interrumpieron en ocasiones las labores de búsqueda. Soldados mexicanos y voluntarios tuvieron que pedir silencio repetidamente para intentar escuchar señales de vida bajo los escombros, pero los motociclistas —tanto civiles como uniformados— a menudo ignoraban las peticiones, tocaban el claxon y aceleraban sus motores, para frustración de los equipos de rescate.

En Catia La Mar, una comunidad situada junto al principal aeropuerto del país, multitudes de personas comenzaron a saquear productos básicos como papel higiénico y comida de las tiendas. Otros se agolparon alrededor de una furgoneta civil que repartía pan y agua, hasta que un soldado intervino. La gente convirtió el aparcamiento de una farmacia en un refugio improvisado instalando lonas, hamacas y tiendas de campaña.

A unos cuantos kilómetros de distancia, Yuleidy Cadenas se encontraba frente a un edificio de viviendas sociales derrumbado, observando cómo otros venezolanos y equipos de emergencia extranjeros y locales, recién llegados, trabajaban entre los escombros. Esperaba que su hijo, su madre y su hermano fueran rescatados con vida.

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El miércoles huyó, descalza, de un edificio cercano que se estaba derrumbando y se encontró con que la torre de apartamentos de su madre, en la planta 12, se había desplomado como un acordeón. Cadenas, de 28 años, sollozaba al recordar que el viernes era el duodécimo cumpleaños de su hijo.

“Me subí a los escombros y les decía que me gritaran, pero no, nadie, ni mi hermano, ni mi hijo, ni mi madre”, contó Cadenas. “Yo solo estoy aquí esperando a que los saquen”.

Unos minutos después, sacaron un cadáver de entre los escombros. No era el de su madre.

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Ayuda internacional en camino

Las autoridades venezolanas informaron el viernes de que 861 voluntarios internacionales procedentes de México, Estados Unidos, El Salvador, Suiza, Colombia y otros lugares estaban trabajando en Venezuela. Se esperaba la llegada de muchos más procedentes de otros países en las próximas horas y días. La ONU informó de que 1,000 efectivos de emergencia, distribuidos en 25 equipos de búsqueda y rescate de todo el mundo, estaban de camino.

La presidenta venezolana afirmó que el viernes por la tarde habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y que ambos reafirmaron su compromiso de enviar equipos de rescate y material de ayuda.