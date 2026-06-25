Ya es oficial: confirman a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia

Bogotá - La autoridad electoral de Colombia proclamó el miércoles al conservador Abelardo de la Espriella presidente electo tras imponerse en la segunda vuelta al progresista Iván Cepeda, tras un reñido recuento de votos que mantuvo al país durante unos días en la incertidumbre sobre su futuro político.

“¡Ha ganado el pueblo colombiano! Hemos vencido al miedo, a las amenazas y a quienes creían que podían arrebatarle a Colombia su futuro", celebró De la Espriella en su cuenta de X y prometió hacer realidad la “patria milagro”, como denominó a su proyecto de gobierno.

El Consejo Nacional Electoral certificó que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12,960,166 votos, y Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del gobierno, 12,708,312 votos. El conservador superó a su rival por más de 251,000 votos.

Es la segunda votación con el margen más ajustado en una segunda vuelta de las últimas tres décadas en Colombia.

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El recuento resolvió las decenas de miles de reclamaciones sobre las mesas electorales presentadas por Cepeda para que fueran revisadas en busca de posibles irregularidades y con la esperanza de que el resultado le fuera favorable, dada la estrecha diferencia.

El abogado De la Espriella, ferviente opositor al presidente saliente Gustavo Petro, logró convertirse en el candidato más votado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia gracias a su imagen de “outsider” al margen de los partidos tradicionales y a su promesa de actuar con mano dura contra los grupos ilegales y los narcotraficantes, aumentar la presión militar y poner fin a la política de diálogos de paz de Petro.

1 / 11 | ¿Quién es Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia?. El abogado Abelardo de la Espriella es el nuevo huésped de la Casa de Nariño, con más de 12.9 millones de votos y sacándole una escasa ventaja, de menos del 1 por ciento, a Iván Cepeda. - Ivan Valencia 1 / 11 ¿Quién es Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia? El abogado Abelardo de la Espriella es el nuevo huésped de la Casa de Nariño, con más de 12.9 millones de votos y sacándole una escasa ventaja, de menos del 1 por ciento, a Iván Cepeda. Ivan Valencia Compartir

Petro, aliado de Cepeda, no reconoció los resultados del recuento preliminar realizado el domingo y afirmó que esperaría al recuento definitivo. Horas antes de la proclamación, Cepeda reconoció la victoria del conservador.

“He decidido aceptar el resultado... que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente”, declaró Cepeda en una rueda de prensa.

Añadió que aceptar su derrota “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio ante hechos que consideramos graves” de la campaña presidencial. “Denunciamos la injerencia extranjera abierta e indebida... en particular las intervenciones llevadas a cabo por el gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella”.

De la Espriella calificó de “positivo” el reconocimiento de Cepeda y tomó “nota de su mensaje”, incluidas las observaciones y propuestas, según indicó su oficina de prensa en un comunicado. “El compromiso del próximo gobierno... será garantizar plenamente el derecho a la oposición política y a la manifestación pacífica, dentro del marco de la Constitución”, añadió.

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El recuento preliminar de la Registraduría, encargada de la logística de las elecciones el día de la votación, había situado a De la Espriella con un 49.66% de los votos y a Cepeda con un 48.70%.

Los colombianos tenían que elegir entre la continuidad de las políticas progresistas de Petro, representadas por Cepeda, o un giro hacia el conservadurismo con De la Espriella, respaldado por el presidente estadounidense Trump.

Las urnas acabaron rechazando la continuidad, pero también pusieron de manifiesto un país polarizado en el que casi la mitad de los votantes apostaron por Cepeda, de 63 años. “Hoy somos la mitad de Colombia reflejada en las urnas... somos una fuerza política, social y cultural presente en cada rincón del país”, afirmó el progresista.

Oposición “vigilante”

En la conferencia, Cepeda añadió que ejercerán una “oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también decidida e inquebrantable a la hora de defender los derechos del pueblo”, e indicó que, de ser necesario, recurrirán a “la resistencia y la desobediencia civil pacífica”. Cepeda aceptó un escaño en el Senado reservado para el candidato que quede en segundo lugar en las elecciones presidenciales.

Petro, quien también había cuestionado la transparencia del sistema electoral, pareció reconocer que De la Espriella le sucedería al afirmar el martes por la noche en X que “estamos divididos por la mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y ponernos de acuerdo. Comenzará la transición y mi retirada”.

De la Espriella, de 47 años, ya se había autoproclamado vencedor tras el recuento preliminar y había sido reconocido como presidente electo por diversos mandatarios, entre ellos Trump, el argentino Javier Milei y el panameño José Raúl Mulino, entre otros.

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Por su parte, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, acogió con satisfacción la voluntad “soberana” expresada por los colombianos y manifestó su intención de mantener relaciones de cooperación y amistad con el nuevo gobierno del país vecino.

1 / 11 | En imágenes: Colombianos salen a elegir a su nuevo presidente. Una indígena de la comunidad Misak deposita su voto este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. - Agencia EFE 1 / 11 En imágenes: Colombianos salen a elegir a su nuevo presidente Una indígena de la comunidad Misak deposita su voto este domingo, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Agencia EFE Compartir

Petro restableció las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela tras llegar al poder en 2022, por lo que fue considerado un aliado político del entonces presidente Nicolás Maduro. De la Espriella celebró la operación militar de Estados Unidos que culminó con la caída de Maduro el 3 de enero y ha afirmado que su relación con Venezuela se canalizará a través del gobierno estadounidense.

De la Espriella emitió el martes un comunicado en el que informaba de que está trabajando en la formación del gabinete que le acompañará a partir del 7 de agosto, fecha en la que tomará posesión del cargo, y de que se está preparando para iniciar la transición de gobierno.

Durante su campaña, fue objeto de críticas por unos comentarios a los periodistas tachados de machistas, por afirmar que defendería la democracia “por la razón o por la fuerza” y por declararse enemigo de los “señores de la izquierda”, a quienes había que “destripar”. Posteriormente, matizó su discurso afirmando que se refería a una confrontación ideológica “dentro del marco de la ley”.

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