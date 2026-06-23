De la Espriella dice que Colombia se sumará al Escudo de las Américas el 7 de agosto

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales de Colombia según el conteo preliminar, aseguró este martes que el país se sumará al Escudo de las Américas, la iniciativa de Estados Unidos contra los carteles de la droga, el próximo 7 de agosto cuando asuma como sucesor del presidente Gustavo Petro.

“A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde”, expresó De la Espriella en la red social X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó en marzo pasado el Escudo de las Américas, una coalición regional para combatir el crimen organizado en la que participan gobiernos de derecha como los de Argentina, Chile, Ecuador o El Salvador, pero a la que no se sumaron entonces ejecutivos progresistas como los de Brasil, Colombia, Guatemala o México.

Según el preconteo de las elecciones presidenciales del domingo, y a falta del escrutinio definitivo, De la Espriella se impuso en la segunda vuelta con el 49.66 % de los votos, frente al 48.7 % del candidato izquierdista Iván Cepeda.

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El ultraderechista, que recibió el respaldo electoral de Trump, llegará al poder con un discurso alineado con el de la Casa Blanca en materia de mano dura contra el crimen organizado y la inmigración.

En declaraciones a la prensa el lunes en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se atribuyó el mérito de la victoria de De la Espriella, a la vez que predijo que “será un gran presidente” y que la relación bilateral será “mucho mejor”.

Se espera que con la llegada de De la Espriella al poder se fortalezca la cooperación entre ambos países, luego de que en los últimos dos años la relación estuviera marcada por las tensiones.

Estados Unidos retiró el año pasado a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico, mientras Petro cuestiona la metodología de la ONU para medir los cultivos de coca.