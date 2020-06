La gobernadora Wanda Vazquez Garced envió hoy, miércoles, a la Legislatura un proyecto de ley para establecer el “Programa de Asistencia a Personas de 65 años o más de Bajos Recursos”, mediante el cual los contribuyentes de la tercera edad podrán acceder a cualquier especialista debidamente registrado por el Departamento de Hacienda para que les oriente y asista en el proceso de solicitud de los créditos contributivos reembolsables, sin costo para el contribuyente y con un reembolso de $25 para los especialistas que brinden la ayuda.

Todo especialista que esté debidamente inscrito en el Registro de Especialistas en Planillas, Declaraciones o Reclamaciones de Reintegro que asista a los contribuyentes de la tercera edad en el proceso de solicitud de los créditos dispuestos, podrá recibir hasta $25 por cada Planilla de Crédito para Personas de 65 años o más y Crédito Compensatorio para Pensionados de Bajos Recursos que someta a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), y en el cual firme como que preparó la misma.

“Con la creación de este programa, ayudamos a las personas mayores que a lo mejor no tienen acceso al Internet y que no tenga que acudir al Departamento de Hacienda para solicitar su crédito, salvaguardando su integridad física y bienestar en medio de la pandemia del COVID-19. Los especialistas no les cobrarán, y recibirán un reembolso de hasta $25 por cada persona de 65 años o más que atiendan y asistan en el proceso de radicación de la solicitud de los créditos contributivos reembolsables”, sostuvo Vázquez Garced mediante comunicación escrita.

Para ser acreedor de este reembolso, el especialista no podrá cobrar por sus servicios al contribuyente que asista para llenar y radicar electrónicamente la planilla. Será responsabilidad del especialista constatar que el contribuyente es elegible para el crédito antes de completar la solicitud.

El reembolso que reciba de parte del Departamento por participar en este programa de asistencia estará exento del pago de contribución sobre ingresos, incluyendo contribución básica alterna y contribución alternativa mínima. Ningún empleado del Departamento de Hacienda podrá participar en este programa.

La Sección 1052.02 del Código concede un crédito reembolsable de $300 para aquellos pensionados cuya única fuente de ingresos proviene de una pensión por servicios prestados cuando la cantidad anual recibida no excede de $4,800.

Además, se concede un crédito compensatorio personal reembolsable de hasta $400 para adultos mayores de65 años o más cuyo ingreso bruto anual, incluyendo los beneficios del seguro social, no exceden de $15,000 ($30,000 en el caso de contribuyentes casados).

De igual forma, y conscientes de la importancia de brindar esta ayuda a los ciudadanos de la edad dorada, recientemente con la firma de la gobernadora en la Ley 40-2020, se dispuso un término máximo de 30 días luego de reclamado el crédito para emitir el pago correspondiente.