A tres semanas de la asamblea en que el Partido Popular Democrático (PPD) decidirá si avala o no las polémicas enmiendas a su reglamento, el ex comisionado electoral de la Pava Gerardo “Toñito” Cruz levantó cuestionamientos sobre la preparación del componente electoral de la colectividad para garantizar la integridad de los trámites previos al cónclave del 13 de noviembre.

Cruz, quien renunció al cargo de comisionado electoral en julio de 2021, advirtió que, a la fecha, no se han divulgado las reglas bajo las cuales operará la asamblea de delegados, y cuestionó el mecanismo mediante el que se seleccionarán los militantes con derecho al voto.

El comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, explicó que, en una reunión ayer, se recomendó a los comisionados locales que realicen las respectivas elecciones de delegados de sus municipios y precintos el próximo sábado, de forma que, al 6 de noviembre, se haya certificado a todos los integrantes de la colectividad que podrán participar de la Asamblea de Programa y/o Reglamento del 13 de ese mes.

Cruz sostuvo que menos de 35 de los 110 comisionados locales asistieron a la reunión, al tiempo que, en otro encuentro celebrado el viernes con alcaldes y presidentes de comités municipales, fueron “entre ocho y 10″. El secretario general de la Pava, Luis Vega Ramos, precisó que 58 de 78 municipios estuvieron representados, lo que catalogó de “excelente”, si bien no se proveyó el desglose entre comisionados locales y oficiales de inscripción.

“No está bien organizado esto. Tú quieres que el que gane, sean los que proponen las enmiendas o los que se oponen, nadie atribuya el resultado al defecto del proceso”, planteó Cruz.

Vega Ramos afirmó que le “confunde” que militantes populares que se oponen a las enmiendas propuestas, como los vicepresidentes del partido, Carmen Maldonado y Carlos Delgado Altieri, los representantes Jesús Manuel Ortiz y Héctor Ferrer Santiago y el propio Cruz, hayan comenzado a reclutar observadores para monitorear los procesos de elección de delegados y la asamblea de reglamento.

“Hasta echa sombras sobre el liderato de nuestra colectividad. Los procesos de elección de los delegados adicionales van a ser públicos, y esas reuniones se van a dirigir en conjunto por nuestros alcaldes y alcaldesas, presidentes y presidentas de comités municipales o delegados y delegadas presidenciales con la Oficina del Comisionado Electoral. No quiero creer que alguien en el PPD está diciendo, por ejemplo, que la alcaldesa de Morovis (Maldonado) no es capaz de garantizar la pureza de los votos populares en Morovis”, indicó Vega Ramos, quien rechazó que el presidente José Luis Dalmau esté haciendo “campaña” a favor de las enmiendas.

“Estamos orientando sobre el proceso. Es un proceso que se viene llevando hace meses por el comité que preside el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, que presentó un proyecto de reglamento que sufrió enmiendas en la Junta de Gobierno. No es un proceso de un día para otro ni que comenzó la semana pasada. Estamos aclarando las preguntas y dudas legítimas que están haciendo los distintos líderes de nuestro partido. Queremos que los populares tengan todos los elementos de juicio”, dijo.

Cruz señaló que la normativa vigente en la colectividad dispone que, en las asambleas de reglamento, se eligen delegados a nivel municipal o de precinto, pero no de ambas. El también ex secretario general del PPD cuestionó cómo se elegirían delegados en pueblos como Carolina, donde hay tres áreas electorales, pero el PPD no cuenta con comités precintales.

El PPD ha explicado que se escogerá un delegado por cada uno de los 78 municipios, así como otro delegado por cada precinto electoral –110–, para un total de 188 “delegados adicionales”. Estos se sumarían a los integrantes del Consejo General de la Pava –de entre 550 y 600 miembros– para conformar la asamblea.

Torres señaló que son los miembros de los comités municipales quienes escogerán tanto al delegado del pueblo como a los delegados precintales, al tiempo que Vega Ramos sostuvo que la asamblea se regirá por lo dispuesto en el reglamento vigente y las normas de la Oficina del Comisionado Electoral. El secretario mencionó que el orden de los asuntos ya fue circulado al liderato municipal.

En torno al lenguaje de las enmiendas que irían a votación, “ya hay material didáctico, un resumen ejecutivo que se ha publicado en las redes, igual que unas infográficas y tablas. Tan pronto estén montadas, y es un proceso tedioso porque se incluyeron muchas enmiendas por la Junta de Gobierno, se van a hacer públicas, yo diría entre lunes y miércoles, se van a hacer públicas y se circulará el borrador final de reglamento que iría a asamblea”, sostuvo Vega Ramos.

El representante Ferrer Santiago, uno de los opositores de las enmiendas al reglamento, consideró que existe una posibilidad real de que las propuestas que alterarían la estructura de la Junta de Gobierno y el calendario para escoger el liderato sean derrotadas.

“El que está en la calle y escuchando sabe que las enmiendas no cuentan con el apoyo necesario para pasar”, manifestó.

Las enmiendas propuestas al reglamento han generado polémica pues se alteraría la composición de la Junta de Gobierno del PPD para disponer que un Comité Ejecutivo asuma las funciones que tradicionalmente ha ejercido la presidencia. Según lo aprobó la Junta de Gobierno, habría un periodo de “transición” que se extendería hasta diciembre de 2023 en el que José Luis Dalmau permanecería como presidente.