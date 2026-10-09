Agente del ICE balea a un dominicano durante arresto en Nueva York, informan las autoridades

Un agente federal de inmigración hirió el jueves de un disparo a un hombre dominicano al momento de su arresto en la ciudad de Nueva York, en lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) calificó como una “operación dirigida”. Manifestantes denunciaron el incidente como un ejemplo de los peligros de la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

El hombre sobrevivió y está siendo atendido en un hospital, informó la agencia. No entró en detalles sobre lo que llevó al tiroteo y se limitó a señalar que “durante el incidente, un agente del ICE accionó su arma” y que el hombre resultó herido, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus iniciales en inglés.

El alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul dijeron que habían recibido reportes de que los agentes dispararon contra el hombre mientras se encontraba al interior de un vehículo con un niño de 5 años, el cual aparentemente resultó ileso. Mamdani calificó el incidente como “inconcebible e increíblemente grave” y señaló que pretende pedirle a Trump que ponga fin a todos los operativos migratorios en la ciudad.

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Videos muestran las secuelas del tiroteo

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la tarde en el vecindario de Marble Hill, una pequeña parte de Manhattan unida al Bronx.

Pedro Almaraz, empleado de un restaurante cercano, relató que escuchó tres o cuatro disparos y vio a un hombre en el suelo rodeado por varios agentes con el rostro cubierto y chalecos del Departamento de Seguridad Nacional.

Videos y fotos publicados por transeúntes en redes sociales poco después del tiroteo mostraban a un hombre sentado en el suelo con las manos detrás de la espalda. En otro video se puede ver a policías de la ciudad de Nueva York mientras levantan a un hombre aparentemente herido y lo llevan hasta un vehículo policial.

Cerca de lugar quedó un automóvil dañado bloqueando la vía, con pequeños agujeros en dos de sus ventanas.

En los videos se puede ver a agentes con insignias del ICE en el lugar, incluido uno que llevaba un fusil.

Protesta y acalorada conferencia de prensa

En una acalorada conferencia de prensa en el lugar del incidente, varios funcionarios locales condenaron lo sucedido.

“Estamos desconsolados y furiosos”, dijo la concejal Carmen De La Rosa, una demócrata que emigró de República Dominicana y ahora representa el vecindario donde ocurrió el incidente. Algunos otros funcionarios insultaron al ICE y a Trump.

Manifestantes en el lugar coreaban: “¡Fuera el ICE de nuestras calles ya!” y luego marcharon hasta el hospital donde el hombre herido se encuentra internado. Una multitud considerable bloqueó una intersección en la entrada del hospital y, cuando la policía comenzó a colocar barricadas para permitir el paso de ambulancias y otros vehículos, algunos de los manifestantes empujaron las barreras y arrojaron botellas de agua a los agentes. Algunas personas fueron arrestadas.

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El demócrata Mamdani tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa más tarde el jueves.

DHS culpa a las “políticas santuario”

El DHS se quejó de que sus agentes “se ven obligados a realizar arrestos en entornos impredecibles y peligrosos” cuando se libera a “extranjeros ilegales peligrosos”. La agencia culpó a las “imprudentes políticas de ciudades santuario” en urbes con gobierno demócrata. No existe una definición clara de lo que constituyen las jurisdicciones santuario, pero por lo general se aplica el término a gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

La agencia se refirió a la persona baleada como un “extranjero ilegal criminal” con una condena previa por hurto mayor y un amplio historial delictivo. Fue arrestado por la policía de Nueva York en diciembre de 2023, pero fue liberado posteriormente, indicó la agencia.

Agentes del ICE han disparado sus armas en más de una decena de incidentes desde el año pasado, cobrando la vida de al menos cuatro personas, mientras que varias más han resultado heridas. El ICE ordenó a finales de septiembre a sus agentes que se abstuvieran de participar en persecuciones vehiculares a alta velocidad y realizar detenciones de vehículos únicamente si han completado una capacitación específica.

Alfred Silva, un residente de 38 años, pidió que los agentes federales se identifiquen con mayor claridad, asegurando que uno de ellos vestía un chaleco de seguridad de construcción y portaba un fusil.

“Necesitamos más transparencia para entender con quién estamos lidiando, porque cualquiera en la calle puede ponerse un chaleco, sacar un arma y decir que es del ICE”, afirmó.

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“Siento que, sin importar si eres de izquierda o de derecha, deberíamos entender que esto no debería estar pasando”, añadió.

La gobernadora Kathy Hochul señaló en un comunicado que los neoyorquinos están indignados, las comunidades inmigrantes están aterrorizadas y el estado exige respuestas.

“Los neoyorquinos han presenciado demasiados actos de violencia por parte de una agencia federal fuera de control y agentes sin capacitación que operan con impunidad”, dijo la demócrata.

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