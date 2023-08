Ponce - El alcalde de esta ciudad, Luis Irizarry Pabón, afirmó este martes que no renunciará al cargo, y atribuyó a “revanchismo político y unión con el adversario” las imputaciones que enfrenta ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) y las multas administrativas que le impuso recientemente la Oficina del Contralor Electoral (OCE), en ambos casos, por presuntas irregularidades en su campaña política.

Rechazó, de paso, haberse reunido con el empresario convicto por corrupción Oscar Santamaría Torres para recibir donativos ascendentes a $19,000 y que, supuestamente, fueron a su comité de campaña y al comité municipal del Partido Popular Democrático (PPD).

“Lo que quieren es manchar imágenes”, dijo en una conferencia de prensa, que realizó en un restaurante en compañía de seguidores y empleados municipales, que arremetían contra los periodistas luego de cualquier pregunta.

“¿A dónde fueron a parar los $19,000? A la campaña de Irizarry Pabón, no fue. No llegaron ni al comité ni a Irizarry Pabón. Sí vi en una ocasión, en la campaña, no como alcalde, en un almuerzo, que me presentaron a un tal señor Mojica y, después, me enteré que el que estaba al lado era Oscar Santamaría”, aseveró en tono defensivo.

PUBLICIDAD

“Este alcalde no ha recibido dinero, primero, de nadie. De nadie. Y, si Oscar Santamaría dio $19,000, que es lo que registra la OCE, buena gestión para saber dónde se quedaron. Tengo dos recaudadores. Lo más probable es que uno de ellos o los dos (se quedaron con el dinero)”, adujo Irizarry Pabón, quien recalcó que no se le informó sobre esos presuntos donativos y, por lo tanto, no podía reportarlos a la dependencia fiscalizadora.

Reveló, por otro lado –y a preguntas de la prensa–, que las autoridades federales han acudido a la alcaldía ponceña para requerirle información, que no precisó. “Los federales pidieron información al Municipio de Ponce. Eso es cierto. Yo desconozco la información. (Se la pidieron) a (la Oficina de) Finanzas”, dijo sin dar más detalles.

En la misma línea, indicó que está “en proceso” de referir a las autoridades a los dos recaudadores que, según el informe de la OCE, testificaron en su contra: Luis Báez y Oscar Nazario. Ambos fueron despedidos del ayuntamiento.

“Estamos descubriendo… Prácticamente, esto ha sido una maquinación de tanto (el Departamento de) Justicia, que sabemos que ellos han dado información falsa que desconocemos. Y, ahora, ante este informe que somete el contralor (electoral), nos hemos dado cuenta que había ese ingreso hacia el comité y que no llegó”, dijo Irizarry Pabón.

“Es un préstamo personal”

Sobre cómo subvencionó su campaña política, el alcalde aseguró que lo hizo con dinero de su peculio.

Detalló que un 55% del dinero utilizado salió de su bolsillo y que hizo un préstamo personal de $50,000 para pagar la campaña de 2020, en la que prevaleció frente a la novoprogresista María “Mayita” Meléndez. Sostuvo que, de los $50,000, usó $40,000 para su campaña. De momento, no quedó claro qué hizo con los restantes $10,000.

PUBLICIDAD

“Es un préstamo personal. No es un préstamo de campaña. Es un préstamo personal, que este que está aquí dio $40,000 al partido y, en ningún momento, yo le he cobrado a nadie ni le he dicho que tiene que pagar un préstamo”, expresó Irizarry Pabón.

“No es un préstamo de la campaña, por lo tanto, yo no tengo que informarlo. Lo que se tiene que informar es que el candidato, que soy yo, puedo dar toda cantidad que yo quiera de mi peculio. Hay dinero de mi peculio que tampoco llegó a la campaña, y ahí los recaudadores tienen que responder”, agregó.

Cuando se le pidió evidencia documental que demuestre que, como alegó, no pidió dinero a empleados municipales para pagar el préstamo, declaró: “Las cosas se litigan en el tribunal”. En abril, la Opfei acogió la recomendación de Justicia de asignar un fiscal para investigar posibles violaciones de ley de Irizarry Pabón. Al alcalde de primer término, se le investiga por presuntamente solicitar dinero a empleados de confianza, con el que pagaría el mencionado préstamo.

La Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas (Ley 222-2011) permite que un candidato deposite dinero de su capital, independientemente provenga de un préstamo o no. El estatuto requiere que todo dinero de campaña sea reportado a la OCE.

Al imponerle multas a Irizarry Pabón el 17 de agosto, la OCE corroboró –mediante declaraciones juradas– que el alcalde tenía la intención de recuperar el dinero del préstamo mediante donativos de empleados municipales. Además, la OCE hizo constar que Irizarry Pabón debía colocar en sus informes de ingresos y gastos que tenía una cuenta por cobrar si iba a pedir donativos para el pago.

PUBLICIDAD

Como resultado de una pesquisa interna, la OCE halló que el comité municipal del PPD en Ponce, el comité de campaña de Irizarry Pabón y su tesorera, Damaris Suliveres Cruz, violentaron la Ley 222-2011 en cinco ocasiones. En consecuencia, le impuso al comité de campaña del alcalde una multa administrativa por $36,114.20, otra de $86,767.06 al comité municipal del PPD en Ponce y una de $5,650 a la tesorera.

También, la OCE ordenó al comité del alcalde y al comité municipal del PPD en Ponce restituir al erario $24,561.28 provenientes de donativos recibidos que no reportó en sus informes de ingresos y gastos. Otros $6,851.70 deben ser restituidos por separado, solo por el comité político de alcalde. En total, entre multas administrativas y devolución de dinero, las sanciones de la OCE ascienden a $159,944.52.

Irizarry Pabón anticipó que pedirá una reconsideración a la OCE para lo que tiene 30 días.

Alega que iba a comparecer ante la OCE

Contrario a lo que dice el informe de la OCE, Irizarry Pabón dijo hoy que estuvo dispuesto a contestar preguntas y comparecer ante la dependencia fiscalizadora.

“No tengo nada que ocultar y no tengo nada en que me vaya a incriminar”, aseveró.

Adujo también que, aunque él le dio respuestas, la OCE no las tomó en consideración.

“No hay por dónde cogerme porque no se ha cometido delito. Esto ha sido una fabricación y, lamentablemente, la política está envuelta”, enfatizó.