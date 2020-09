La candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, denunció hoy que el publicista argentino Ramiro Agulla, quien reclama la autoría de un comercial político que la candidata puertorriqueña copió para motivar el reclutamiento de funcionarios de colegio, ha incurrido en un intento de extorsión al amenazar con perjudicarla políticamente si no accede a pagarle $100,000 como compensación por recrear el video.

Lúgaro aceptó que fue un error recrear el comercial argentino sin tener un permiso de los autores de la pieza original de la campaña. Indicó, no obstante, que esa ausencia de permiso no se debió a falta de esfuerzos por dar con el paradero de Francisco de Narváez, el político argentino que publicó el anuncio hace unos 10 años, o de su equipo de campaña, incluyendo al director de ese esfuerzo político, Luis Souza.

“En todo caso aquí lo que hay es un delito de extorsión”, dijo Lúgaro en una entrevista con El Nuevo Día en referencia a las comunicaciones que ha tenido con Agulla.

“(La extorsión) fue cuando pasó de exigir unas cantidades de dinero con las que humanamente no podíamos cumplir y que ni era justo pagar esas cantidades bajo el estado de derecho vigente, procedió a entablar amenazas y decir qué haría si busca al candidato para demandarme o ir a la prensa del país para decir algo. En cada amenaza había una exigencia de dinero. No podemos prestarnos para que nos amenacen con acciones y que no se llevarán a cabo hasta que paguemos una cantidad exorbitante de dinero”, añadió Lúgaro desde su comité de campaña en Miramar.

Lúgaro explicó que Agulla no ha podido suministrar documentación sobre la posesión de los derechos intelectuales del comercial político argentino. Sostuvo, además, que inicialmente Agulla ofreció convertirse en su director de campaña y solicitó el pago de $1.2 millones por dos meses de trabajo.

Posteriormente, el publicista pidió $300,000 para proveer autorización para que se recreara el vídeo. La última cifra fue de $100,000.

“El lunes dice que recibió informes de la UPR (Universidad de Puerto Rico) y Caribbean University valorando daños en cientos de miles pero que él pediría $100,000 (por los derechos de autor y permitir el uso del comercial)… Él ha procedido a decir que quiere proseguir de manera amistosa (la conversación), pero ha continuado con un patrón de amenazas en diversos sentidos a mi persona”, sostuvo Lúgaro. El sujeto hasta le pidió que ella hiciera una colecta especial entre sus seguidores en las redes sociales para que así pudieran pagar por sus servicios.

“Se tiene que partir de que tenga un documento que acreditara quién era él y que era el titular de los derechos de la pieza y, a partir de eso, se puede hablar de justa compensación”, sostuvo Lúgaro.

La candidata indicó que ella está asumiendo toda la responsabilidad por recrear el vídeo sin la autorización de los creadores originales. Indicó que, ante la incapacidad de conseguir a los creadores hace unas semanas, decidieron publicar el vídeo recreado dando crédito en todo momento a la campaña política original. Sostuvo que ese clip comercial ella lo había visto mientras hojeaba estrategias para la contienda independiente por la gobernación que tuvo en el 2016.

“Los problemas de Puerto Rico trascienden fronteras y tenía el mensaje que queríamos llevar”, dijo Lúgaro sobre el vídeo.

“Puedo reconocer que aquí se erró en continuar con la producción de ese vídeo sin haber contado con el permiso en ese momento. Agulla argumenta que aquí se cometió un delito. Aquí no se cometió delito alguno. Aquí se le dio crédito a la obra original. Aquí lo único que pasó es que no se obtuvo un permiso previo”, manifestó.

La candidata también lamentó que la controversia del vídeo haya ocupado parte de la atención pública en momentos en que se enfrentan serios problemas en el Departamento de Educación con el reinicio de clases, en que el desempleo aqueja a decenas de miles de familias y se reportan tantos casos de corrupción gubernamental.

“Pido disculpas porque esto ha hecho que no nos enfoquemos en las áreas donde nos tenemos que enfocar”, manifestó.

Reprochó, sin embargo, las críticas públicas que ha recibido. Indicó que en el debate se ha obviado instancias anteriores en las que los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP) han calcado aspectos de campañas políticas en el exterior.

Destacó las similitudes del lema popular “Pan, tierra y libertad” a las consignas de los partidos comunistas europeos y la adaptación local de un comercial político de Venezuela por el liderato del PNP, entre otros ejemplos.

“Yo estoy dispuesta a asumir los errores que se cometan, en una candidatura o cuando seamos electos. Cuando uno asume posturas y toma decisiones estratégicas, porque ese vídeo fue justo después que cambiaran la ley electoral para robarse las elecciones, y en 60 días de campaña uno tiene que decidir cómo llevar el mensaje efectivo con la menor cantidad de recursos”, sostuvo.