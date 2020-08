En medio de una avalancha de recursos judiciales presentados en los tribunales, ayer culminó el plazo otorgado por el Tribunal Supremo a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y a los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) para expresarse sobre las revisiones electorales solicitadas por cuatro aspirantes a primarias y una electora en torno a la posposición de las primarias.

La aspirante a la gobernación del PNP Wanda Vázquez Garced fue la última en sumarse a las peticiones judiciales de revisión electoral, con una súplica distinta a la que hasta ahora habían presentado su oponente en primarias, Pedro Pierluisi, y los aspirantes a la gobernación del PPD Eduardo Bhatia y Carlos Delgado Altieri.

La aspirante popular Carmen Yulín Cruz no acudió al tribunal sobre esta controversia.

A votar otra vez

Vázquez Garced solicitó al tribunal que ordene una nueva votación en todos los precintos en los que los colegios de votación no abrieron a las 8:00 de la mañana, como ordenaba la Resolución Conjunta 37-2020.

Si el Tribunal Supremo acogiera ese reclamo, tendría, en la práctica, el efecto de la anulación del accidentado proceso primarista que se condujo el pasado domingo.

Según fuentes consultadas por El Nuevo Día, tanto del PNP como el PPD, aun en los precintos en los que se pudo completar el proceso de votación, los colegios electorales no abrieron sus puertas a las 8:00 de la mañana debido al incumplimiento de la CEE en la preparación y entrega de material electoral.

En síntesis, si se acoge el reclamo de la precandidata del PNP, según las fuentes, de un total de 110 precintos, solo se considerarían válidos los votos emitidos en aproximadamente el 5% de los precintos.

Según datos publicados ayer en la tarde por la CEE en su página electrónica, electores de 63 precintos se quedaron sin votar en las primarias novoprogresistas y lo mismo les ocurrió a los electores de 73 precintos que querían en la primaria popular. Si el tribunal no dispone lo contrario, esos serían los precintos en los que habría votación el próximo domingo.

Esos mismos datos muestran que el domingo pasado, en la primaria del PNP, se votó en los precintos del 1 al 44, en el 46, 96 y 97. Mientras que en la primaria PPD se votó en los precintos del 1 al 15, del 32 al 38, del 40 al 46 y en el 96 y 97.

A solicitud de los presidentes del PNP y del PPD, Aníbal José Torres y Thomas Rivera Schatz, respectivamente, los comisionados electorales de sus respectivos partidos, María D. Santiago y Lind O. Merle Feliciano, acordaron el pasado domingo que se garantizaría ocho horas de votación en aquellos colegios que habían abierto antes de las 1:30 de la tarde. En todos los demás, la votación se pospuso para este domingo.

En su solicitud de revisión presentada ante el tribunal, Vázquez Garced argumenta que el cambio de horario en el proceso de votación constituyó “un cambio en las reglas de juego”.

“La demandante Vázquez Garced solicita de este tribunal muy respetuosamente se sirva revocar todos los acuerdos tomados por los comisionados electorales para alterar el horario de las primarias del 9 de agosto de 2020, en contravención de la resolución conjunta 37 y ordene una votación en todos aquellos precintos electorales donde se violó el horario establecido y donde no pudo efectuarse la votación”, se indica en el recurso radicado ayer, en el que también se pide poner fin a la filtración de resultados no oficiales.

Pierluisi opinó que la petición de su contrincante es “una afrenta a la democracia”.

“Básicamente, violenta el derecho al voto, ya que miles de votantes se expresaron sujeto a los procedimientos establecidos por las comisiones de primarias creadas en la ley habilitadora. A estas alturas, venir a decirles a los que, con todo y contratiempos, ejercieron su derecho al voto que esto hay que volverlo a hacer, es una falta de respeto y violenta sus derechos”, sostuvo en entrevista con El Nuevo Día.

En tanto, Bhatia se expresó cauteloso al mencionar que históricamente los colegios de votación no necesariamente abren puntualmente a las 8:00 a.m. e incluso, fuera de este caótico proceso primarista, algunos han abierto a las 9:00 a.m. o las 10:00 a.m.

“Y no por eso ha habido un reclamo de que se tengan que abrir nuevamente esos colegios”, dijo el también senador. “Mi inclinación es que si hay alguna particularidad de que un colegio abrió tardísimo, se debería ver. Esa no debe serla regla, debe ser la excepción, o sea, colegio por colegio”, agregó.

Anulación

El acuerdo de los comisionados electorales y avalado por el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, también ordenó que, finalizada la votación en los colegios abiertos, los votos emitidos en esos centros no fueran contados ni divulgados hasta finalizada la primaria el 16 de agosto.

Los cuatro aspirantes a la gobernación coinciden en que el acuerdo tomado en la CEE fue ilegal.

Ese argumento también lo sostiene la electora Carmen Damaris Quiñones Torres, quien es representada por la Comisión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

No obstante, en estos casos, se buscan remedios distintos. Pierluisi busca que el tribunal ordene que se proceda al cierre electrónico de la votación, a la contabilización de los votos y a la divulgación de los resultados.

Esa es también la petición de Bhatia, cuyo caso fue consolidado con el de Pierluisi, pero el senador procura que el Supremo ordene la continuación de la primaria para la fecha más próxima posible.

Ayer, presentó también una moción en auxilio de jurisdicción para que se le ordene a la CEE emitir una certificación bajo juramento de cuándo esa agencia estará preparada para continuar con el proceso. También pidió que se ordene a la gobernadora Vázquez Garced que certifique bajo juramento cuándo y cómo la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) atenderá la solicitud de fondos necesarios.

Incluso, el presidente de la CEE dijo a Primera Hora que si el Tribunal Supremo ordena realizar nuevamente todo el proceso electoral como pide Vázquez Garced, se necesitaría una asignación de $9 millones y casi dos meses para organizarlo.

En tanto, Delgado Altieri busca que se anule el acuerdo por entender que ni los comisionados ni la CEE tenían la autoridad para posponer ese evento electoral. También solicitó que se ordene la continuación de la primaria “no más allá del jueves 13 de agosto”, así como que se haga el escrutinio de los votos emitidos y se publiquen.

Daños

En esencia, los políticos demandantes reclaman que el atropellado proceso de primarias y los eventos posteriores provocaron un daño a la democracia.

El recurso de Vázquez Garced es el único que hace alguna mención a un daño directo a ella como aspirante a un puesto electivo, pero no por la suspensión del proceso, sino por la divulgación extraoficial de presuntos resultados de unidades electorales.

“La demandante ha sufrido el efecto de maliciosas filtraciones de resultados electorales selectivos por parte del grupo de la campaña de su oponente”.

Aunque los reclamos judiciales de los políticos están afianzados en el derecho al voto, es la demanda de Quiñones Torres la única presentada por un elector.

Al colegio de esta vecina de Trujillo Alto no llegaron las papeletas, el centro no abrió y luego supo que la votación quedaría para el próximo domingo.

“La Sra. Quiñones ha sufrido un daño y sigue sufriendo un daño irreparable en el que se le coarta de su derecho al voto”, sostiene la revisión electoral que sometió al Tribunal de Primera Instancia.

En esencia, la electora pide al tribunal que declare ilegal e inconstitucional el cierre de los colegios de votación el 9 de agosto, que la votación continúe a la brevedad y que se le exija a la CEE la rendición de cuentas.

La CEE argumentó al tribunal que el presidente de la CEE tiene amplias prerrogativas para obtener el cumplimiento de la Ley Electoral y pidió “deferencia”.

Sostuvo que esa agencia entendió que la mejor forma de salvaguardar la participación electoral era que el proceso continuara el siguiente domingo.

“Si bien el Código Electoral no contiene provisiones específicas para suspender temporalmente la votación; tampoco contiene una prohibición específica de que la votación de una primaria pueda ser suspendida temporalmente en momentos apremiantes”, señala el documento.

Asimismo, dijo que se prohibió el conteo de votos y la divulgación de resultados “como medida preventiva... entendiendo que la prematura divulgación de los resultados preliminares puede tener el efecto de influenciar a parte del electorado que interesa participar en las primarias”.

Todos ante el Supremo

A petición de Pierluisi, el Supremo certificó intrajudicialmente su caso, que ya previamente había sido consolidado con el de Bhatia. Mientras que, motu proprio, ese tribunal certificó las revisiones que Vázquez Garced, Delgado Altieri y Quiñones Torres presentaron al Tribunal de Primera Instacia. Eso quiere decir que esta controversia no se iniciará en el tribunal de instancia, sino que lo atenderá directamente el más alto foro judicial.

Leysa Caro y Javier Colón Dávila colaboraron en esta historia.