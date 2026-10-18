Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
18 de octubre de 2026
89°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Apertura entre pipiolos para que Juan Dalmau regrese como candidato a la gobernación en 2028

También hay receptividad entre los militantes del PIP a una nueva alianza de cara a los próximos comicios

18 de octubre de 2026 - 3:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El PIP celebró este domingo su 80 aniversario en el hotel Ponce Hilton. (Suministrada)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Ponce - Los pipiolos no solo se expresaron entusiasmados este domingo con la celebración de los 80 años del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), sino que también mostraron apertura a que, de cara a las elecciones del 2028, la colectividad vuelva a establecer alianzas políticas y que Juan Dalmau finalmente logre llegar a La Fortaleza.

RELACIONADAS

“Yo me alineo con las disposiciones del partido. Yo espero que sí haya algún tipo de alianza que se está hablando, no necesariamente una alianza de partidos como tal, pero sí entiendo que algunos candidatos de otros partidos puedan estar avalados en una alianza con el PIP”, dijo Brenda González, militante del PIP, durante los actos conmemorativos del aniversario del partido en el hotel Ponce Hilton.

Destacó que esperaba una alianza entre aspirantes del PIP y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), o incluso con el Partido Popular Democrático (PPD). En las elecciones del 2024, el PIP y el MVC conformaron una alianza política que permitió que sus huestes votaran por candidatos de ambos partidos, pero solo los independentistas resultaron electos.

González fue una de las más de 1,500 pipiolas que llegó hasta Ponce para celebrar, desde el viernes, los 80 años de PIP. El Grand Salón del Ponce Hilton estaba atestado de militantes del partido, fundado el 20 de octubre de 1946 por Gilberto Concepción de Gracia.

“Muy concurrido, muy bueno. La camaradería ha sido espectacular”, compartió González sobre la actividad.

Al momento de esta publicación, continuaban los mensajes en la actividad, que incluían, entre otros, a Dalmau, a la senadora María de Lourdes Santiago y al presidente del PIP, Rubén Berríos Martínez. Los maestros de ceremonia fueron los legisladores Adrián González y Adriana Gutiérrez Colón.

Rodolfo Vázquez Fuertes, residente en San Juan, calificó la actividad como “excelente”. “Tenemos ese salón lleno a capacidad. Hemos tenido actividades desde el viernes, que han sido bien efectivas”, comentó el hombre, que no dudó en avalar a Dalmau para ser nuevamente el candidato a la gobernación en los próximos comicios.

Además de 2024, Dalmau fue candidato al máximo puesto electivo en 2020. En las pasadas elecciones, el exsenador logró posicionarse en segundo lugar, al alcanzar el 30.77% del favor del electorado, frente al 41.26% que obtuvo la gobernadora Jenniffer González.

Sobre la posibilidad de conjugar otra alianza, Vázquez Fuertes dijo: “Estamos en negociación”.

Reynaldo Pezzotti, vecino también de San Juan, se mostró a favor de una posible alianza, pero aclaró que “depende” de ”con quién sea y cómo funcione.” “Acuérdate que la alianza no fue con otro partido, sino de candidaturas”, sostuvo.

“Espero que se defina un poco más. Si van dirigidas a un mismo propósito, son buenas. En este caso, por la independencia, todo el que se quiera aliar, es bienvenido”, agregó.

Para Amarilys Aponte, residente en Salinas, la actividad del PIP fue “muy emotiva”. Particularmente, dijo que se emocionó al escuchar el mensaje de la bisnieta de Concepción de Gracia, Mariana Concepción, quien tuvo un momento clave en la celebración de los 80 años del PIP.

La joven habló de los problemas que hoy enfrenta la juventud puertorriqueña, particularmente el empuje al éxodo y la poca calidad de vida. Aponte dijo que se identificó con ella como madre de una niña.

“No te voy hablar como independentista, porque yo no siempre he sido independentista, yo te estoy hablando como una persona que es trabajadora pública y vive en una situación bien difícil en este país. Espero que la gente de Puerto Rico tenga conciencia y lo ponga (a Dalmau) en la gobernación”, expresó la mujer.

Sobre alianzas en las próximas elecciones, coincidió con el resto de los consultados: “Sería espectacular”.

Tags
PIPJuan Dalmau
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 18 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: