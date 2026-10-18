Apertura entre pipiolos para que Juan Dalmau regrese como candidato a la gobernación en 2028

Ponce - Los pipiolos no solo se expresaron entusiasmados este domingo con la celebración de los 80 años del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), sino que también mostraron apertura a que, de cara a las elecciones del 2028, la colectividad vuelva a establecer alianzas políticas y que Juan Dalmau finalmente logre llegar a La Fortaleza.

“Yo me alineo con las disposiciones del partido. Yo espero que sí haya algún tipo de alianza que se está hablando, no necesariamente una alianza de partidos como tal, pero sí entiendo que algunos candidatos de otros partidos puedan estar avalados en una alianza con el PIP”, dijo Brenda González, militante del PIP, durante los actos conmemorativos del aniversario del partido en el hotel Ponce Hilton.

Destacó que esperaba una alianza entre aspirantes del PIP y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), o incluso con el Partido Popular Democrático (PPD). En las elecciones del 2024, el PIP y el MVC conformaron una alianza política que permitió que sus huestes votaran por candidatos de ambos partidos, pero solo los independentistas resultaron electos.

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González fue una de las más de 1,500 pipiolas que llegó hasta Ponce para celebrar, desde el viernes, los 80 años de PIP. El Grand Salón del Ponce Hilton estaba atestado de militantes del partido, fundado el 20 de octubre de 1946 por Gilberto Concepción de Gracia.

“Muy concurrido, muy bueno. La camaradería ha sido espectacular”, compartió González sobre la actividad.

Al momento de esta publicación, continuaban los mensajes en la actividad, que incluían, entre otros, a Dalmau, a la senadora María de Lourdes Santiago y al presidente del PIP, Rubén Berríos Martínez. Los maestros de ceremonia fueron los legisladores Adrián González y Adriana Gutiérrez Colón.

Rodolfo Vázquez Fuertes, residente en San Juan, calificó la actividad como “excelente”. “Tenemos ese salón lleno a capacidad. Hemos tenido actividades desde el viernes, que han sido bien efectivas”, comentó el hombre, que no dudó en avalar a Dalmau para ser nuevamente el candidato a la gobernación en los próximos comicios.

Además de 2024, Dalmau fue candidato al máximo puesto electivo en 2020. En las pasadas elecciones, el exsenador logró posicionarse en segundo lugar, al alcanzar el 30.77% del favor del electorado, frente al 41.26% que obtuvo la gobernadora Jenniffer González.

Sobre la posibilidad de conjugar otra alianza, Vázquez Fuertes dijo: “Estamos en negociación”.

Reynaldo Pezzotti, vecino también de San Juan, se mostró a favor de una posible alianza, pero aclaró que “depende” de ”con quién sea y cómo funcione.” “Acuérdate que la alianza no fue con otro partido, sino de candidaturas”, sostuvo.

“Espero que se defina un poco más. Si van dirigidas a un mismo propósito, son buenas. En este caso, por la independencia, todo el que se quiera aliar, es bienvenido”, agregó.

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Para Amarilys Aponte, residente en Salinas, la actividad del PIP fue “muy emotiva”. Particularmente, dijo que se emocionó al escuchar el mensaje de la bisnieta de Concepción de Gracia, Mariana Concepción, quien tuvo un momento clave en la celebración de los 80 años del PIP.

La joven habló de los problemas que hoy enfrenta la juventud puertorriqueña, particularmente el empuje al éxodo y la poca calidad de vida. Aponte dijo que se identificó con ella como madre de una niña.

“No te voy hablar como independentista, porque yo no siempre he sido independentista, yo te estoy hablando como una persona que es trabajadora pública y vive en una situación bien difícil en este país. Espero que la gente de Puerto Rico tenga conciencia y lo ponga (a Dalmau) en la gobernación”, expresó la mujer.