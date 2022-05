Caridad Pierluisi, directora de campaña del comité político de su hermano, Pedro Pierluisi, defendió este lunes a su esposo, Andrés Guillemard, de presuntas irregularidades vinculadas al súper PAC Salvemos a Puerto Rico, cuyo presidente Joseph Fuentes Fernández, se declaró culpable por ocultar información a la Comisión Federal de Elecciones (FEC, en inglés).

“Como directora de la campaña a la gobernación de Pedro R. Pierluisi repito, reitero y sostengo que nuestra campaña no tuvo coordinación con el PAC mencionado, ni con cualquier otro. El audio que se ha divulgado, no cambia esta verdad”, dijo la mujer en declaraciones escritas.

Las expresiones de la hermana del gobernador se producen en momentos en que trasciende un audio, revelado por la periodista Sandra Rodríguez Cotto, del empresario Ricky Castro, dueño de Castro Business Enterprises LLC., en el que asevera que Guillemard supuestamente le da instrucciones para donar. Dice que primero se habló de crear un comité de acción política contra la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López. Pero desistieron porque López no era la favorita, según las encuestas.

PUBLICIDAD

“Sobre el audio, del mismo no se desprende que haya coordinación entre la campaña que yo dirigí con algún PAC. Los donativos de empresas o corporaciones a un PAC son legales, es el comité de campaña el que no puede recibir este tipo de donativos corporativos, y eso no ocurrió. De igual forma, Andrés Guillemard sí hizo actividades de recaudación para la campaña de Pedro R. Pierluisi que yo dirigí, y eso es de conocimiento público. Él no fungió como agente recaudador del PAC mencionado. La recaudación para un PAC o para un comité de campaña es legal; la ilegalidad es que haya coordinación entre ambas entidades, y eso repito no ocurrió”, agregó.

En el audio, se escucha que Castro dice que donaría $50,000.

“Me avisas cuando los necesites. Cuando los necesiten ahí están”, sostuvo.

El Nuevo Día trató de contactar a Castro a su teléfono celular y a su empresa, pero no respondió.

El gobernador ha dicho, en varias ocasiones, que su comité de campaña no coordinó o tuvo vínculo alguno con Salvemos a Puerto Rico.

El domingo, el abogado del dueño de Bancrédito International Bank and Trust, Julio M. Herrera Velutini, dijo que la empresa Bancrédito Holding Corporation donó a Pierluisi y al excandidato a la gobernación por el PPD, Carlos Delgado Altieri. En cambio, rechazó haber donado a la campaña de Wanda Vázquez Garced, quien se midió en primarias frente a Pierluisi.

“En ningún momento, ni el señor Herrera Velutini, ni sus empresas han aportado económicamente a la campaña de la señora Vázquez Garced. Sí la empresa estadounidense Bancrédito Holding Corporation, como entidad jurídica, aportó legalmente a los comités de acción política de los candidatos a la gobernación Pedro Pierluisi y ‘Charlie’ Delgado”, dijo el licenciado Luis Delgado, por escrito.

Delgado Altieri, pese a múltiples llamadas y mensajes de texto, no contestó.

El gobernador, a través de su portavoz de prensa, Sheila Angleró, rechazó haber tenido un PAC o súper PAC mediante el cual recibiera donativos para su campaña.

“No hubo donación de una empresa o corporación al comité de campaña de Pedro R. Pierluisi. El gobernador Pierluisi no tuvo comité de acción política; por lo que no recibió donativos de una empresa o corporación al Comité. Reiteramos y sostenemos que no hubo coordinación entre la campaña de Pedro R. Pierluisi y el Pac Salvemos a Puerto Rico, ni cualquier otro”, sostuvo Angleró.