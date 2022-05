El secretario general Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, anunció este domingo que presentarán una querella mañana ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE) en la que solicitan se investigue nuevamente un supuesto vínculo entre el Comité de Acción Política (PAC, en inglés) Salvemos a Puerto Rico y el comité de campaña de Pedro Pierluisi con “evidencia” incluida en la declaración de culpabilidad de Joseph Fuentes Fernández.

“Cuando se hicieron las denuncias públicas en septiembre del 2020, la Oficina del Contralor Electoral archivó la misma por no tener información de un testigo con propio y personal conocimiento del esquema fraudulento de la campaña coordinada entre el súper PAC Salvemos a Puerto Rico y la campaña de Pedro Pierluisi. Ahora ese conocimiento personal lo obtiene del documento radicado por los fiscales en el Tribunal federal, que incluye la declaración del propio Joseph ‘Joey’ Fuentes Fernández, admitiendo el fraude y quien se declaró culpable la semana pasada por estos mismos hechos”, dijo Cruz Burgos en conferencia de prensa.

“La declaración de culpabilidad radicada por la fiscalía federal -que se acompañó como anejo (en la querella)- claramente establece que hubo coordinación telefónica y por mensajes de texto entre el señor Fuentes Fernández a nombre de Salvemos a Puerto Rico y personas vinculadas por un asociado y recaudador significante de Pierluisi”, agregó el secretario general, quien estuvo acompañado en la conferencia de prensa por los excomisionados electorales Gerardo “Toñito” Cruz y Guillermo San Antonio Acha. Además, estuvo presente el exrepresentante Luis Vega Ramos.

Precisamente, Vega Ramos, en agosto del 2020, presentó a las autoridades federales que investigaran el PAC Salvemos a Puerto Rico y su alegado vínculo con el comité político de Pierluisi. Se mostró confiado en que su denuncia pudo haber dado pie a la investigación federal que culminó con la convicción de Fuentes Fernández por falsificar, ocultar o encubrir, mediante esquema, la identidad de los donantes que aportaron $495,000.

Vega dijo que ahora la OCE tiene la información de la que carecía en el 2020 cuando tras recibir una querella de Jorge Dávila, exdirector de campaña de Wanda Vázquez, determinó “falta de jurisdicción”. El PAC Salvemos a Puerto Rico fue creado a nivel federal por lo que debía rendir informes de ingresos y gastos ante la Comisión Federal de Elecciones. Podría recaudar fondos de manera ilimitada y no con límites como lo establece la Ley de Financiamiento de Campañas de Puerto Rico. Salvemos Puerto Rico recaudaba dinero a través de las entidades sin fines de lucro Pro Igualdad INC. y Foundation for Progress.

Los líderes populares instaron al contralor electoral, Walter Vélez, a hacer una solicitud formal a la fiscalía federal para que le informe quiénes son las personas mencionadas meramente como “individuos” en el pliego acusatorio y entrevistarlas. El Nuevo Día aguarda por una llamada de Vélez.

“Debe citar a el señor Fuentes Fernández, la directora de la campaña de Pierluisi, (Caridad Pierluisi) y al propio Pierluisi para auscultar los elementos de la coordinación de campaña. Dicha coordinación sería ilegal bajo las leyes de Puerto Rico, lo cual requería adjudicación de violaciones en nuestra jurisdicción, y le toca al Contralor Electoral investigar”, indicó Cruz Burgos.

Cruz recalcó que es sumamente importante que la OCE analice la querella nuevamente a base de los nuevos hallazgos.

“Este sistema, el de poder proteger al donante a través de corporaciones bajo el 504, si no le ponemos garras, esto se puede volver a repetir con mucha facilidad porque todo este sistema esta creado al amparo de la ley federal”, advirtió.

“La intervención puede ser si la OCE utiliza esa coordinación que está ya documentada en el foro federal que sirvió ya de base para la declaración de culpabilidad de una persona”, agregó.