La pasada alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, quien ahora reside en Massachusetts, espera estar de vuelta en la isla antes que culmine este cuatrienio pero, aunque no cerró la puerta a regresar a la carrera política, indicó que está más enfocada en las gestiones de organizaciones no gubernamentales para atender la crisis que social y económica de Puerto Rico.

“El país necesita que miremos a esos problemas grandes y que le busquemos una respuesta estructural y que no estemos con curitas. El tiempo no está para eso”, dijo Cruz Soto al salir del panel celebrado por la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos que evalúa la respuesta de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA) tras el paso del huracán María por la isla en 2017.

La exalcaldesa además insistió en que el día a día en Puerto Rico está lleno de problemas, como el alza en los costos de luz y los costos universitarios, y que esta situación se empeora con los casos de corrupción.

Sobre los recientes arrestos del suspendido alcalde de Guaynabo, Ángel Perez, y del exalcalde de Cataño, Felix “Cano” Delgado, Cruz dijo, “es doloroso”.

“El que se alegre de eso yo creo que no está mirando el asunto con la perspectiva correcta. Los puertorriqueños no tenemos confianza en nuestros gobiernos y que sucedan estas cosas yo creo que ahuyenta a gente decente que no está en la política que quiera servirle al país”, dijo tras el foro celebrado en Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

Además, Cruz Soto expresó desacuerdo con las expresiones que hizo Delgado luego que se hiciera pública su renuncia en las que dijo que el poder lo cegó.

“Uno se arropa hasta donde de la sábana”, dijo y luego añadió, “yo creo que no es que el poder te ciega o que el mármol entumece los sentidos, no. Es que tú querías más de lo que tu trabajo te daba”.

Las criticas de Cruz Soto no se limitaron al Partido Nuevo Progresista, al que pertenecen Pérez y Delgado, sino que también criticó el que el Partido Popular Democrático (PPD), por el cual ella fue senadora y luego alcaldesa, no haya pasado proyectos en la Legislatura para atender la reforma laboral, la reforma electoral, la protección a la Universidad de Puerto Rico o la prohibición a las terapias de conversión. Además resaltó que algunos de estos proyectos habían sido parte de la plataforma del PPD en el ciclo eleccionario pasado.

“El país ya aprendió a votar de una manera distinta y Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana y el incremento del Partido Independentista le dice a cualquier político que el país perdió el miedo de votar por alguien para que no gane otro”, dijo Cruz.