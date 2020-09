La Encuesta de El Nuevo Día se llevó a cabo mediante entrevistas personales realizadas por toda la isla, casa a casa, con una muestra representativa de 1,000 participantes inscritos para votar y que tienen 18 años o más, uno por cada hogar. Las entrevistas en persona se realizaron entre el 19 y 23 de septiembre de 2020.

De acuerdo con los datos del Censo, todos los resultados de la encuesta se han ponderado en su proporción correcta para ajustarlos a las variaciones de edad y sexo en la población, y por patrones de participación electoral.

Además de la muestra principal de 1,000 participantes, se utilizó una sobremuestra en el municipio de San Juan. El total de la muestra para el municipio de San Juan es de 400 participantes, compuesta por 98 participantes de la muestra principal y 302 participantes de la sobremuestra.

Este tipo de encuesta genera un error de muestreo no mayor de ±3.1% de lo que se hubiese obtenido al entrevistar a toda la población inscrita para votar. El margen de error es mayor al describir subgrupos más pequeños dentro de la muestra. Por ejemplo, el margen de error es de ±4.9% para la muestra completa del municipio de San Juan.

El diseño de la encuesta, las entrevistas y el análisis de sus resultados estuvieron a cargo de The Research Office, Inc. en Guaynabo, Puerto Rico.

Para más información de La Encuesta, escriba a [email protected]. Las preguntas y sus resultados estarán disponibles desde el sábado 3 de octubre en elnuevodia.com.

¿Cuáles son los criterios de elegibilidad de esta Encuesta?

Hay un solo criterio principal que todos los participantes que componen la muestra final de La Encuesta de El Nuevo Día tenían que cumplir: tener 18 años o más, y estar inscritos en la Comisión Estatal de Elecciones para votar en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020.

En este momento el grado de certeza de voto en las elecciones no es un criterio para elegibilidad, aunque algunos resultados son presentados por quienes tienen mayor o menor inclinación de salir a votar el 3 de noviembre.

¿La muestra es de 1,000 participantes, al igual que en otras encuestas?

La muestra principal de la actual Encuesta de El Nuevo Día es de 1,000 participantes, en este caso de adultos inscritos para votar. Una muestra de 1,000 participantes tiene un margen de error de más o menos 3.1%.

Además de la muestra principal de 1,000 participantes, se utilizó una sobremuestra en el municipio de San Juan para lograr una base de 400 participantes. Los participantes de esta sobremuestra solo contestaron las preguntas relacionadas a la contienda por la alcaldía de San Juan.

¿Cuánto es la base de participantes de la contienda por la alcaldía de San Juan?

Para poder medir adecuadamente la carrera por la alcaldía de la capital, es necesario hacer una sobremuestra para minimizar el margen de error. En el caso del municipio de San Juan, la sobremuestra es de 302 participantes, para que al sumarla a la muestra “natural” de 98 participantes que proviene de la muestra general de los 1,000 participantes en todo Puerto Rico, llegase a llegase a 400 participantes (con un margen de error de ±4.9%).

¿Se usó la sobremuestra de San Juan para preguntar sobre la carrera a la gobernación o a comisionado residente?

Las preguntas relacionadas a la carrera por la gobernación y por la comisaría residente, al igual que la evaluación de funcionarios, figuras y partidos políticos no incluyen la sobremuestra de San Juan. Por ende, estos resultados se presentan sobre la base total de la muestra principal de 1,000 participantes. Además, algunos resultados se presentan con las bases de afiliados a partidos y movimientos y no afiliados. En la narrativa de cada historia se presentan estos detalles, incluyendo el tamaño de estas muestras y sus márgenes de error.

¿Cualifican los electores inscritos que no estén totalmente decididos a votar?

En esta lectura sí, ya que el criterio principal es la inscripción para votar, pero no se excluyen aquellos que hayan dicho, en este momento, que “probablemente” o “definitivamente” no votarían. Ese grupo es minoritario, representado por una base de 28 participantes o apenas el 3% de la muestra, lo que no tiene un gran impacto en los resultados. En la próxima entrega de La Encuesta, que publicará cercana al día de las elecciones, todos los participantes sí deberán tener una intención “definitiva” o “probable” de votar en las elecciones del 3 de noviembre.

¿Serán los resultados que se presentan en esta Encuesta iguales a los de la elección?

El propósito de La Encuesta actual no es declarar quién será el ganador o la ganadora en las elecciones generales del 3 de noviembre. Por el contrario, su utilidad es principalmente la de presentar un retrato de cómo piensa la población inscrita para votar en un momento específico en el tiempo, entre el 19 y 23 de septiembre de 2020, en esencia, a poco más de un mes de las elecciones. Por esta razón se especifica en los narrativos que los resultados serían si las elecciones fuesen “hoy”, en referencia a los días precisos en que se realizaron las entrevistas.

Como bien pudiese suceder, queda claro que en las próximas semanas siempre puede haber eventos y situaciones que se presenten antes las elecciones que hagan cambiar de parecer a los más decididos a votar, o que hagan que aquellos que –al momento de realizar estas entrevistas—aún estaban indecisos o pensaban no salir a votar ese día, cambien su decisión, tanto de ir a votar como de por quién votar.

¿Cuál es el margen de error para otros resultados que no sean sobre la base de 1,000 participantes?

Los márgenes de error cambian por subgrupos, dependiendo del tamaño de la muestra de cada uno. Como regla general, mientras más pequeño sea un subgrupo, mayor es su margen de error.

En el texto de la cobertura de La Encuesta de El Nuevo Día se hace múltiples referencias a los tamaños del margen de error para los principales subgrupos de interés, que son los afiliados por partidos políticos y los no afiliados.

¿Por qué se excluyen Vieques y Culebra de la muestra?

Este siempre ha sido el caso con La Encuesta de El Nuevo Día y se hace por razones prácticas y logísticas. Con un tamaño de muestra de 1,000 participantes, la muestra correspondiente en estas dos islas-municipio sería de 4 participantes, un tamaño pequeño que tiene poco impacto en el total al excluirse. Estos 4 participantes son redistribuidos en el resto de la muestra, de acuerdo con el peso poblacional de los municipios.

¿Cuándo se podrá ver el cuestionario completo de La Encuesta con sus resultados?

Este cuestionario estará disponible en endi.com al día siguiente que termine la publicación de todos los resultados en la edición impresa de El Nuevo Día, en este caso, el sábado 3 de octubre de 2020.

¿A dónde me puedo comunicar si tengo preguntas, dudas o comentarios sobre los resultados de La Encuesta?

Envíe un mensaje por correo electrónico a [email protected] y atenderemos sus preguntas, dudas o comentarios.