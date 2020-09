El senador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Luis Berdiel regresó esta noche a su hogar luego de estar 15 días recluido en el Hospital San Lucas, en Ponce, debido a un diagnóstico positivo de COVID-19.

“Dentro de toda la situación me siento alegre. Gracias a Dios y a las oraciones de todas las personas que Dios ha puesto en el camino para que hayamos podido salir de esto”, contó el legislador.

En entrevista con El Nuevo Día, Berdiel indicó que se siente bien de salud, aunque aún tiene tos, lo que es parte del proceso de recuperación del pulmón, le indicó su neumólogo. Dio negativo a la más reciente prueba de COVID-19.

Contó que está deseoso por abrazar a su familia. “De verdad que estoy muy agradecido con todo el mundo, pero sobre todo agradecido con Papa Dios y ahora a seguir cuidándonos, protegiéndonos y a seguir el tratamiento y las órdenes médicas para poder terminar la recuperación y que el sistema respiratorio se pueda recuperar”, manifestó minutos antes de salir rumbo a su hogar.

Reconoció que como parte del proceso de recuperación hubo días difíciles en los que por momentos le invadía el temor y la ansiedad, pero que el apoyo de su familia fue fundamental en disipar cualquier miedo. “Definitivamente estar uno en intensivo no es fácil. El día que salí de casa, salí pensando positivo y pidiéndole mucho a papito Dios que me diera mucha paz y tranquilidad y me la dio”, señaló.

Durante su estadía médica, Berdiel se mantuvo en la unidad de cuidados intensivos como medida preventiva. Nunca estuvo intubado y siempre estuvo consciente. En un momento sí se le colocó un ventilador para ayudarlo en la oxigenación.

Fue el pasado 30 de agosto, a dos semanas de la segunda ronda de las primarias, qye el propio legislador utilizó las redes sociales para notificar el padecimiento.