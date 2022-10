Dos de las figuras que aspiran a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) y, potencialmente, a la gobernación en 2024 salieron inconformes con el proceso que avaló hoy la Junta de Gobierno de la Pava para seleccionar al liderato de la colectividad.

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, abandonó el cónclave previo a su conclusión, mientras que el representante Jesús Manuel Ortiz le votó en contra a las enmiendas al reglamento que permiten que el actual presidente, José Luis Dalmau, permanezca en el cargo, al menos, hasta el 30 de diciembre de 2023, cuando cierra el proceso de radicación de candidaturas.

“Es bien vergonzoso que, luego de haber tomado una determinación por el bien del Partido Popular que es conforme a nuestro reglamento, que es que en noviembre se llevara a cabo una elección de la nueva Junta (de Gobierno), y se postergara hasta febrero (de 2023), y ahora nuevamente miembros de la Junta determinan que esta elección hay que cambiarla nuevamente”, censuró Maldonado, actual vicepresidenta del PPD, luego de haber abandonado la reunión.

En la reunión, como parte de la discusión del reglamento que debe ser ratificado el 13 de noviembre en asamblea de delegados, el liderato del PPD avaló que en la asamblea general que se celebrará el 26 de febrero del año entrante no se escoja al presidente ni los vicepresidentes de la colectividad. En su lugar, los afiliados al PPD escogerían el resto de los miembros de la Junta de Gobierno, entre los cuales un grupo de nueve seleccionados conformarían el nuevo Comité Ejecutivo.

Dalmau, en tanto, se quedaría como presidente, al igual que Maldonado y Carlos Delgado Altieri como vicepresidentes, hasta que cierre el proceso de candidaturas ante la Comisión Estatal de Elecciones el 30 de diciembre del año preelectoral. Si más de un popular radica una candidatura a la gobernación, el Comité Ejecutivo asumiría las funciones de la presidencia hasta que se celebren las primarias en junio de 2024. De haber un solo candidato a la gobernación, este se convertiría automáticamente en el presidente del partido.

Maldonado aseguró que, pese a su oposición al nuevo calendario, mantiene sus aspiraciones de presidir la Pava.

Dalmau, en la rueda de prensa, defendió la decisión que tomó la Junta de Gobierno y rechazó que se tratara de una táctica para mantener control del partido o incrementar sus posibilidades de obtener la candidatura a la gobernación.

“¿Ustedes que cubren las noticias han visto que a la presidencia yo le haya sacado provecho? Si soy objeto todo el tiempo de… estoy en la mira todo el tiempo”, afirmó Dalmau.

“Quien va a decidir si mi aspiración a dirigir el PPD porque queremos renovarlo, porque queremos hacerlo un partido que tenga la energía para ganar en 2024 se da o no son los populares y nadie más. Esto es una propuesta que yo combatí dentro de la Junta, donde se debe combatir, y que mis compañeros saben que estoy en contra y me expresaré en contra. Atribuirle agendas a cada cuál, eso los populares llegarán a sus propias conclusiones”, dijo Ortiz, quien no se quedó en la sede del PPD para la conferencia de prensa.

La moción para enmendar el reglamento a los fines de crear el Comité Ejecutivo y posponer el potencial traspaso de poder en la cúpula del partido fue presentada por el expresidente del Senado Antonio Fas Alzamora y secundada por el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera. La enmienda se aprobó con votación 9-5, mientras que, más adelante, al votarse sobre el reglamento en su totalidad, solo Ortiz se expresó en contra.

El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, sostuvo que el PPD cuenta con cuatro aspirantes con “gran potencial” para la gobernación del país. Anteriormente, Hernández había propuesto la creación de un Comité Ejecutivo en el PPD, dentro de lo que, en su momento, llamó el “Pacto de Paz”.

“El PPD, la gente del PPD, está pidiendo unidad, organización y fiscalización. Cuatro aspirantes con gran potencial para ser gobernador aspiraban a que se hiciera una elección de presidente en febrero y tienen potencial y recursos para ser el próximo gobernador de Puerto Rico: José Luis Dalmau, Jesús Manuel Ortiz, Carmen Maldonado y (Luis) Javier Hernández (alcalde de Villalba y presidente de la Federación de Alcaldes. Todos respaldaban que se hiciera la elección de un nuevo presidente en febrero y la Junta decidió, de forma pragmática, para garantizar poner en posición de victoria al PPD, posponerlo al proceso ordinario de escoger nuestro candidato de diciembre de 2023 en adelante”, sostuvo Hernández Montañez.

El senador Juan Zaragoza, quien en 2016 coqueteó con la candidatura a la gobernación, ha dicho que mantiene su interés de aspirar a La Fortaleza.

“Aunque puedan mencionar, este servidor nunca ha hablado de candidaturas de ningún tipo”, dijo Dalmau en la rueda de prensa, al recordar que inicialmente había propuesto adelantar la elección de integrantes de la Junta de Gobierno para el pasado 14 de agosto.