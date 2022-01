Edward O’Neill, quien aspira a convertirse hoy, sábado, en el nuevo alcalde de Guaynabo, ejerció su derecho al voto esta mañana con un contundente llamado a que no se le vincule con los escándalos sexuales de su padre y ex ejecutivo municipal Héctor O’Neill.

Igualmente, prometió que, de prevalecer en la contienda en la que se enfrenta a otros cuatro candidatos, lo primero que hará será “unir al pueblo, unir a toda la administración municipal, que está completamente atropellada”. De paso, tildó de “corrupto” al exalcalde Ángel Pérez, quien fue arresto por las autoridades federales.

“Yo creo que basta ya de dos años y medio amarrándome a algo que nada tiene que ver conmigo”, dijo O’Neill tan pronto llegó a la escuela Agustín Lizardi, en el sector O’Neill Casañas, a las 10:14 a.m.

15 de Enero del 2022 Guaynabo PR Hato nuevo escuela Agustin lizardy ambiente de votacion en la escuela y la llegada del candidato a la alcaldia de Guyanabo Edward Oneill david.villafane@gfrmedia.com (David Villafañe Ramos)

Aunque prometió hacer la fila en el centro de votación “como todo ciudadano”, O’Neill pasó directamente al salón, se registró en la mesa y votó en cuestión de minutos. Se escucharon aplausos y vítores entre los presentes.

Luego, en conferencia de prensa, insistió en su llamado a que no se le vincule con su padre, quien renunció en junio de 2017 y, tan reciente como en noviembre pasado, se declaró culpable por violencia de género, hostigamiento sexual y una violación a la Ley de Ética Gubernamental.

“No se me puede señalar a mí, como persona, porque no son mis casos. No es mi problema. Llevamos dos años y medio diciendo lo mismo, pero no son casos míos. No me pueden echar la culpa. No puedo cargar con ese muerto porque yo no hice nada. Yo no tengo nada que ver en absoluto con eso”, dijo O’Neill, tras afirmar que los hijos no son responsables de las acciones de sus padres.

“Yo vengo a hacer justicia social, a dar seguridad, educación… si educamos a un niño, mediante un deporte o lo que sea, no castigamos al hombre del mañana”, agregó.

El candidato, quien trabaja en el consorcio LUMA Energy, se abstuvo de responder si procurará reivindicar a su padre, de ganar la elección de hoy. “Esa palabra nunca ha salido de mi boca. Tengo un apellido, porque tengo padre y madre, al igual que ustedes. No voy a juzgar a ninguno de ustedes por algo que hayan hechos sus padres”, reiteró.

Pese a su pedido de desvincularse, O’Neill indicó que su padre y exalcalde le ha dado “muchos consejos”, entre los que destacó: “Que nunca cambie ni deje der ser lo que yo soy”.

Por otro lado, se expresó despreocupado por la cantidad de votos que el representante Jorge Navarro pueda recibir hoy mediante nominación directa o “write in”. Navarro no figura oficialmente en la papeleta porque su candidatura fue descalificada, pero el representante ha dicho que acudiría a los tribunales –de ser necesario– a defender sus votos.

“Estoy bien seguro de que voy a prevalecer ampliamente”, sostuvo O’Neill, quien explicó que optó por no participar en actividades públicas en los últimos días “porque creo más en el contacto con el pueblo”. Contó que prefirió visitar comunidades, “sintiendo y escuchando qué hace falta”.

“Mi plataforma de gobierno es algo claro, algo que sí se puede hacer en cuatro años. No vengo a inventármelas en una mesa redonda de dos o tres personas. Mis ideas son del pueblo”, subrayó.

El candidato pasará el resto del día visitado familiares y en compromisos con los medios de comunicación. Esperará los resultados, a las 3:00 p.m., en los predios de un restaurante, informó un portavoz.