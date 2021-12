El directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene un plazo de 48 horas para evaluar la candidatura de Gabriel Sicardó Ocasio a la alcaldía de Cataño y fundamentar por escrito, si decidiera descalificar al aspirante, según se desprende de la sentencia de la jueza Rebecca De León.

La magistrada evaluó la demanda presentada por el candidato, quien acusó al directorio de su colectividad de no darle el debido proceso de ley al discriminar en su contra y tomar una decisión arbitraria al descalificarlo de la contienda por la alcaldía de Cataño.

De León determinó que la decisión del Directorio del PNP, suscrita por el subsecretario de la colectividad, Gabriel Rodríguez Aguiló es nula y no tiene efecto legal.

En la Sentencia emitida esta tarde, De León indicó que el PNP levantó argumentó processles para solicitar la desestimación del recurso legal presentado por Sicardó Ocasio ya que su contendiente, Julio Alicea, no fue emplazado y tampoco se incluyó en el pleito a la Comisión Estatal de Elecciones La magistrada reiteró, sin embargo, que el tribunal tenía jurisdicción sobre la controversial legal y reiteró que solo le tocaba resolver si se le violentó el debido proceso de ley al demandante.

En síntesis, Sicardó Ocasio indicó que no se le fundamentó la determinación tomada por el Director de su partido para ser descalificado. El actual alcalde interino de Cataño fue la mano derecha del exalcalde de Cataño, Félix Delgado, quien fue convicto por corrupción como parte de un esquema criminal en que se ha cuestionado qué conocimiento, si alguno, tenía Sicardó Ocasio de lo ocurrido.

Sicardó Ocasio ha dicho que ninguno.

Preguntado el lunes sobre por qué se descalificó a Sicardó Ocasio, el presidente del PNP, Pedro Pierluisi contestó que se debió a “la trayectoria, el historial del candidato”.

“Eso incluye posiciones que ha ocupado en este caso en el municipio. También todo lo relacionado a esa candidatura”, dijo.

“Es que yo no tengo que expresarlo más allá de lo que he dicho. Hay cosas que no hay que decirlas. Ya he dicho que se miró la trayectoria, incluye las posiciones que tenía, la relación que tenía con el exalcalde. Esto incluye lo que pasó en esa alcaldía”, abundó.

En un escrito legal, el partido sostuvo que la decisión fue tomada a la luz de contratos que son objeto de investigaciones criminales.

Sicardó Ocasio, nombrado vice alcalde el 29 de noviembre por Delgado, argumentó que la determinación del partido fue contraria a su propio reglamento que exige que las determinaciones sean tomadas con hechos sostenidos con evidencia. Además, apuntó a jurisprudencia que establece que para que un partido descalifique a un candidato tiene que demostrar que su conducta es incompatible con los dogmas de la colectividad.

Sicardó Ocasio fue sujeto a un interrogatorio por escrito del comité evaluador de candidatos del PNP, que le hizo preguntas puntuales como su injerencia en los contratos otorgados al abogado Oscar Santamaría y el supuesto regalo de una guagua a su persona costeado con fondos públicos.

El comité evaluador lo certificó como candidato el 10 de diciembre, pero fue descalificado por el Directorio dos días más tarde.

