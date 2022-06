El gobernador Pedro Pierluisi aseguró este jueves que ni él ni nadie de su comité de campaña ha sido abordado por las autoridades federales respecto a supuestas indagaciones de posibles ilegalidades relacionadas con la campaña electoral a la gobernación de 2020 y el súper PAC Salvemos a Puerto Rico, que, mediante publicidad, lo favoreció durante la contienda.

Más aún, Pierluisi rechazó que existan investigaciones federales en esa línea como reseñó este medio a través de fuentes. Según se supo, tan cercano como la semana pasada, las autoridades requirieron información que indagaba, específicamente, sobre la participación del gobernador, su hermana, Caridad Pierluisi, y su cuñado, el abogado Andrés Guillemard, según una fuente con pleno conocimiento del proceso.

Al momento, la única persona procesada a nivel federal por este caso es Joseph Fuentes Fernández, quien se declaró culpable de haber ocultado el origen de $495,000 en ingresos que recibió el súper PAC (comité de acción política). Las autoridades federales no han indicado si otras personas o entidades son objeto de investigación.

“No. Esa es información es falsa y el que está dando esa información o esta proveyendo información falsa está mintiendo porque eso no correcto”, dijo Pierluisi.

“No solo eso, es que no hay una investigación federal en curso ya sea involucrándome a mí o mi hermana (Caridad Pierluisi) o a cualquier familiar. Eso no es correcto. Y no ha habido tampoco ningún acercamiento para ese tipo de información”, abundó.

En cuanto a la pesquisa que conduce la Oficina del Contralor sobre un posible vínculo o coordinación entre el comité político de Pierluisi y Salvemos a Puerto Rico, el gobernador se mostró confiado en que el asunto sea desestimado como solicitó esta semana.

“No, eso ya está sometido y realmente ya se cae de la mata. Bajo juramento se indicó que no hubo la coordinación que la ley prohíbe. Aquí hablan de posibles delitos. No existen posibles delitos. Aquí lo único es que, si hubiera habido alguna coordinación, que no se dio, pues habría una multa. Eso es de lo que estamos hablando aquí”, señaló.

La OCE realiza la investigación tras reabrir una querella presentada en agosto del 2020 por el exdirector de campaña de Wanda Vázquez, Jorge Dávila.

Asuntos municipales

De otra parte y a preguntas de El Nuevo Día, el gobernador dijo que su equipo de trabajo le asesora en asuntos municipales luego de que Javier Carrasquillo, quien se encargaba de esa faena, renunciara luego que se anunciara que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente le investiga por supuestos actos de corrupción.

“Realmente, es mi equipo de trabajo (el que me asesora). En su momento, pues nombraré a otra persona, pero ahora mismo es mi equipo de trabajo”, dijo Pierluisi.