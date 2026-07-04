Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:El PNP ante el 4 de julio: dividido y en vísperas de presentar un nuevo reclamo de estadidad

La colectividad, ganadora de las últimas tres elecciones, llega al aniversario de la independencia estadounidense, una de sus efemérides más significativas, en medio de un profundo cisma

4 de julio de 2026 - 11:10 PM

Updated At

Actualizado el 4 de julio de 2026 - 11:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) se apresta a celebrar los 250 años de la independencia de los Estados Unidos cocinando un proyecto que buscará presentar ante el Congreso estadounidense como parte de su reclamo de estadidad para el archipiélago puertorriqueño. (alexis.cedeno)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) se apresta a celebrar los 250 años de la independencia de los Estados Unidos cocinando un proyecto que buscará presentar ante el Congreso estadounidense como parte de su reclamo de estadidad para el archipiélago puertorriqueño.

RELACIONADAS
Tags
Independencia de Estados UnidosJenniffer GonzálezPNPPartido Nuevo ProgresistaCongreso de Estados UnidosStatus de Puerto RicoestadidadThomas Rivera Schatz
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 4 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: