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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
El PNP ante el 4 de julio: dividido y en vísperas de presentar un nuevo reclamo de estadidad
La colectividad, ganadora de las últimas tres elecciones, llega al aniversario de la independencia estadounidense, una de sus efemérides más significativas, en medio de un profundo cisma
4 de julio de 2026 - 11:10 PM
Actualizado el 4 de julio de 2026 - 11:15 PM