El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, anunció hoy que referirá al Departamento de Justicia para su investigación copia de los “ataques políticos, persecuciones y amenazas de muertes” contra empleados municipales afiliados a la Palma, contenidos en un chat creado aparentemente por el hijo del alcalde de Aguadilla, Julio Roldán.

“Vamos a estar preparando y redactando un referido al Departamento de Justicia como se hizo en el anterior chat para establecer lo que es discrimen, persecución, amenaza, difamación y todos estos delitos que cometieron estos funcionarios”, sostuvo Ríos al alegar que se trató de un “plan orquestado para mancillar y dañar reputaciones”.

“Le pido al secretario que le dé celeridad a este asunto porque aquí estamos hablando de un alcalde, de más de siete funcionarios en posiciones de confianza y de un empleado de la Cámara de Representantes”, señaló el senador.

Esta semana trascendió públicamente, a través de la página “Fiscalización por Puerto Rico”, el contenido de un chat, denominado “Comunicadores de Aguadilla”, supuestamente creado por el hijo del alcalde de Aguadilla. El foro, según denunció Ríos, estaba integrado por funcionarios municipales y contó con la participación del ejecutivo municipal.

“En 96 casos el alcalde y todo el equipo de trabajo que he mencionado aquí hicieron coro y fueron cómplices de tratar de mancillar con epítetos no publicables a miembros del PNP”, señaló Ríos en conferencia de prensa.

Roldán, sin embargo, ha negado su participación en el foro. “El chat publicado por los seguidores de la ex alcaldesa Yanitsia Irizary, fue uno que se formó privadamente entre seguidores de mi campaña a la elección del 2020 y del que categóricamente digo no formé parte”, señaló. “Es momento en que la derrotada ex alcaldesa pase la página, acepte su derrota y no continúe buscando subterfugios para mancillar mi reputación”, añadió.

El alcalde indicó que el pasado la oposición política fabricó y publicó un chat falso con la intención de implicarlo. “Están haciendo lo mismo con este nuevo chat del que no tengo nada que ver, ni porque responder”, subrayó en expresiones escritas.

Ríos, por su parte, sostuvo que el chat -de 245 páginas- contiene mensajes ofensivos contra la exalcaldesa Yanitsia Irizarry, así como agendas políticas en contra de empleados municipales del PNP. Aseguró que tienen grabaciones y una declaración jurada de un participante del chat que identifica a los demás integrantes del foro. “Ese... es el que tiene novia, pero es un tape” y “hay que ponerlo a barrer y limpiar el sucio”, son algunos de los mensajes ofensivos que destacó Ríos.

“Hablan de asfixiar personas, sobre métodos que utilizarán para forzar sus agendas políticas en contra de miembros del PNP. En específico hay cinco servidores públicos afiliados al PNP que denunciaron el patrón de hostigamientos laboral que fue creado, dicho sea de paso, en este chat”, añadió el secretario de la Palma.

Ríos -quien estuvo acompañado de la exalcaldesa de Aguadilla, alegó que el hijo del alcalde, quien, actualmente, trabaja para el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, tuvo 1,082 intervenciones durante la vigencia del chat. Otro que estuvo bien activo, dijo, fue el vicealcalde de Aguadilla, Maviael Morales con 96 intervenciones.

El chat operó desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021.

“Me duele ver la planificación, la estrategia de presionar, de rebajar y de jugar con la dignidad de empleados del municipio de Aguadilla por el solo hecho de militar en el PNP o por el solo hecho de haber respaldado a esta servidora en un proceso eleccionario. Me parece que es deplorable, me parece que es triste”, dijo Irizarry.

En el verano del 2019, Ricardo Rosselló tuvo que renunciar a la gobernación luego que transcendiera el contenido del chat de Telegram que el primer ejecutivo mantenía con sus asesores de confianza. En el espacio de comunicación compartían burlas homofóbicas, misóginas, discutían política pública y planificaban “viajes oficiales”.

El también senador le solicitó al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau, que destituya de inmediato a Roldán. “Hoy estamos asumiendo jurisdicción no tan solo para orientar a todos los empleados del municipio de Aguadilla que se sienten perseguidos, sino para asignarle asistencia legal si así lo necesitan y estiman necesario”, expresó.

“La pregunta que yo le hago a Tatito Hernández y a José Luis Dalmau... ¿van mirar para el lado o van a hacer lo mismo que hicieron en el verano del 2019 de pedir renunciar e indignarse? Esa es la pregunta...o es que tienen una vara diferente cuando son miembros del Partido Popular”, subrayó Ríos.