Aunque de ordinario todo evento electoral confronta tropiezos, para algunos comisionados electorales y conocedores de la materia, el que apenas comienza será uno en extremo complicado y sin precedentes.

A juicio de los expertos consultados por El Nuevo Día, en esta jornada electoral podría haber escollos con el manejo del voto adelantado, múltiples denuncias y confusión de electores, posibles pleitos legales -incluso sobre la pureza del sistema electoral- y hasta resultados con poca certeza el 3 de noviembre que obligarían a esperar por el escrutinio para conocer los números finales.

Reconocen que el germen del problema emana del nuevo Código Electoral por su aprobación tan cercana a las elecciones y por la puerta que abrió para que el voto adelantado estuviese disponible para miles de electores sin considerar el hecho de que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no estaba preparada.

PUBLICIDAD

“Es una legislación muy apresurada, en el tiempo menos apropiado lamentablemente”, sentenció el ex primer vicepresidente de la CEE, en representación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón Bauzá.

“Esto me trae hasta problemas en mi partido. Por estar señalando una deficiencia, me han criticado en mi propio partido”, lamentó.

Bauzá, al igual que otros expertos en materia electoral y cuatro de los cinco comisionados electorales, reconoce que a partir de este sábado, cuando comienza el voto adelantado a domicilio, el electorado atestiguará múltiples problemas, atados, principalmente, a los detalles de planificación y organización de este tipo de voto, que en este ciclo electoral alcanzó la exorbitante suma de 221,207 solicitudes.

“Vas a ver personas que le dijeron que le iban a buscar el voto equis día y no llegaron, que van a quejarse por radio. Ya ahí tienes un evento de violación al derecho electoral, y de eso se van a pegar políticos para comenzar a levantar la voz de fraude, especialmente aquellos que se encuentran perdiendo”, opinó el exsenador y ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) Eudaldo Báez Galib.

Anticipó que habrá pleitos legales y escollos con el voto adelantado por correo y a domicilio.

“Será un ciclo electoral profundamente desafortunado, que dependió de una serie de factores que eran controlables previo a que ocurrieran”, agregó.

Las 221,207 solicitudes de voto adelantado que maneja la CEE para este ciclo electoral equivalen a 884,828 papeletas. Esa cantidad de papeletas representan 55.65% de las 1,589,991 papeletas que recibió la CEE en las elecciones del 2016. Unos 160,087 electores solicitaron ahora voto adelantado por correo o a domicilio.

PUBLICIDAD

“Eso es poco más de un 10% del universo de electores que participaron en el 2016. Eso es mucho. Hay un montón de carreras que se deciden por un margen menor a eso. ¿Cuántas se habrán contabilizado al 3 de noviembre? Ese es el gran enigma. El elemento clave será el 1 o el 2 de noviembre, que la CEE nos diga cuántas de esas papeletas ha contado”, advirtió el ex comisionado electoral del PPD Guillermo San Antonio Acha.

Recordó que el voto adelantado existía antes en la CEE, pero no estaba disponible para cientos de miles de personas y, pese a ello, siempre ha sido un problema para el ente electoral. Destacó que, en 2012 y 2016, el voto adelantado a domicilio para encamados llegó hasta los tribunales. “Es una cosa recurrente, y la CEE no ha corregido el problema, que es grande. Ahora, es un combo agrandado”, dijo San Antonio Acha.

Recordó que, en 2016, eran solo 16,000 votos adelantados, y la CEE tuvo múltiples problemas, y así lo recoge un informe del entonces presidente, Héctor Conty.

Reconoce las preocupaciones

Ahora, el presidente de la CEE, el juez Francisco Rosado Colomer, ha reconocido que le preocupan los traspiés que puedan surgir, antes de los comicios, producto de las miles de solicitudes que han recibido para voto adelantado.

“Lo que veo son retos en la coordinación de todo. Siempre he reconocido que vamos a tener escollos, (pero) no puedo compartir la visión de que no se puedan atender, y estamos trabajando en eso. No dudo que sean preocupaciones legítimas”, afirmó Rosado Colomer.

PUBLICIDAD

Precisó que uno de los retos es que no tengan todos los funcionarios de colegio. “Esto es un asunto que no tiene precedentes, no solo por el volumen (del voto adelantado), sino por la pandemia”, afirmó.

“ No hay duda que la implantación del nuevo Código Electoral junto con el asunto de la pandemia llevan a presentar un panorama distinto a elecciones previas ” Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño

Reiteró que, si la CEE recibe una cantidad significativa de votos adelantados por correo, pudiese darse el escenario de que el día de los comicios generales se anuncien resultados que, concluido el escrutinio general, cambien y sean totalmente distintos. Por eso, implora a esos electores que entreguen las papeletas cuanto antes.

“Aquellos que solicitaron el voto por correo que tan pronto les llegue el sobre con las papeletas nos ayuden emitiendo su voto lo más pronto posible y enviándolo por correo. De forma tal que no ocurra un ataponamiento el 2 de noviembre”, sostuvo.

“Yo, siendo sobreviviente de 1980, donde la noche de las elecciones se dio un resultado con Rafael Hernández Colón ganando y luego eso cambió, puedo decir que eso hay que hacer un esfuerzo supremo de evitarlo. Eso es bien peligroso”, advirtió el profesor de Derecho Electoral Héctor Luis Acevedo.

“A medida que vayan saliendo incidentes, vas creando tensión y confusión, y hay personas que van a empezar a reaccionar”, agregó Báez Galib.

“ Creo que una de las cosas que más vamos a ver es confusión por parte de los electores, y ahí la CEE va a tener que jugar un papel clave y los comisionados ” Olvin Valentín, comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana

Rosado Colomer precisó que se determinó que la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) empezará a contar estos sufragios a partir del 26 de octubre.

“No se pudieron extender los días para contar ese voto”, dijo Rosado Colomer.

Ninguno de los comisionados y expertos entrevistados confía que la CEE pueda, en solo 10 días, recoger el voto de 105,371 electores con 4,683 rutas que deben hacer funcionarios de colegio, mediante lo que se llama juntas de balance electoral.

PUBLICIDAD

“Hay rutas que van a tener (o atender) 30 electores por día. Hay rutas que van a tener menos. El recurso humano va a ser importante. Todos los partidos están buscando personas”, reconoció el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín.

“Yo no sé dónde vamos a sacar los funcionarios para escrutar esos votos por correo y a domicilio. Si nos llegaran todos de cantazo, no sé cómo se va a hacer eso. No sé qué capacidad vamos a tener para atender diariamente esos votos. Pero, a medida que esto vaya trancurriendo, es que vamos a tener que ir improvisando y resolviendo los problemas que enfrentemos”, admitió el comisionado electoral del PPD, Nicolás Gautier.

El presidente de la CEE rechazó una propuesta de Gautier -que fue secundada por sus pares, excepto el comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez- para que se permitieran usar funcionarios de colegio de un precinto en otro precinto para fiscalizar el voto adelantado a domicilio.

“ No sé dónde vamos a sacar los funcionarios para escrutar esos votos por correo y a domicilio si nos llegaran todos de cantazo. No va a haber forma que nos podamos poner al día diariamente ” Nicolás Gautier, comisionado electoral del Partido Popular Democrático

Sánchez aseguró que cuentan con todo el andamiaje para atender la avalancha de votos adelantados. “Tenemos una estructura que está organizada, y hemos organizado desde los precintos, las unidades”, dijo el comisionado del PNP, cuya administración dio paso al Código Electoral pese a la oposición de los demás partidos.

El PNP creó un andamiaje para identificar ese elector que votaría adelantado y le proveyó las herramientas para votar, incluyendo darle un marcador negro, sacarle fotocopia a la tarjeta de identificación y hasta hacer vídeos de orientación.

“A veces, pienso que esto ha sido planificado. Quiero que me convenzan de que esto no fue planificado. Hay un viejo dicho ‘a río revuelto, ganancia de pescadores’”, sentenció Báez Galib.

PUBLICIDAD

Dijo que no ve diferencia entre las atropelladas primarias del 9 de agosto y lo que podría pasar con estas elecciones porque se ven los problemas, pero no se actúa.

A diferencia del PNP, todos los entrevistados enfatizaron en que la JAVA no cuenta con el personal ni la logística para el manejo y control del voto adelantado, que empezará a contarse sin que los resultados sean divulgados. Esa confidencialidad ha sido puesta en duda por los conocedores de asuntos electorales.

La JAVA cuenta con 200 empleados para múltiples tareas paralelas, como recibir las papeletas votadas, establecer controles que permitan cotejar que provienen de electores hábiles, que no hubo doble votación, contar las papeletas con máquinas de escrutinio electrónico y separar para contar a mano aquellas que fueron votadas con lápiz y bolígrafo.

“ Hay que establecer unos procesos claros de cómo se van a manejar algunos errores en el envío de las papeletas por correo. Si no lo hacemos, puede ser que no podamos dar unos resultados ” Juan Manuel Fontera Suau, comisionado electoral de Proyecto Dignidad

“La falta de personal que atiende el voto ausente y el voto adelantado, la cantidad abismal de personas que han solicitado el voto adelantado y, sobre todo, la logística que hay que diseñar para atender las solicitudes de voto adelantado a domicilio presentan un panorama sumamente complejo. No hay duda que hay una limitación en cuanto a días y tiempo para completar las rutas”, admitió el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte.

Rosado Colomer dijo, por su parte, que tienen 180 máquinas de escrutinio en JAVA y han estimado que cada una cuente hasta 2,160 papeletas diarias. Pero reconoció que esa oficina necesita hasta 400 empleados. Por eso, están reclutando empleados transitorios.

Pese a este cuadro, la directora de la JAVA, Vilma Rosado, aunque reconoció que “son muchas tareas”, se mostró confiada en que las pueden llevar a cabo. Pero, al cuestionarle por las expresiones de los comisionados electorales sobre esa entidad , dijo que “si ellos entienden eso, que envíen más funcionarios”. “No nos negamos a que envíen más funcionarios”, señaló.

PUBLICIDAD

Dilaciones a la vista

En días recientes, el presidente de la CEE determinó, mediante resolución, que todo elector que votó por correo y no incluyó fotocopia de su identificación válida será llamado por la JAVA para notificarle y darle tres días para que “subsane el error”.

¿No pudiese esto dilatar aún más el conocer los resultados?, preguntó El Nuevo Día.

“ A pesar de que es un andamiaje totalmente retador, hemos trabajado en equipo. Estamos preparados para poder operar ” Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista

“Lo dilataría siempre. Lo que no puede ocurrir es dejarle de notificarle al elector”, respondió Rosado Colomer.

“No sé cómo JAVA va a poder contactar a toda esa gente y darle tres días. JAVA no va a poder. Ahora mismo, la JAVA está trabajando en desarrollar un procedimiento de cómo manejar esto”, ripostó Valentín.

Mientras, Gautier anunció que impugnó en los tribunales la resolución de Rosado Colomer “porque lo que ha hecho es enmendar la ley y el reglamento sin estar autorizado”. El Código Electoral dispone que toda persona que vota por correo debe acompañar sus papeletas votadas con una fotocopia de su identificación válida o, de lo contrario, no se le contará el voto.

Acevedo, además, urgió a la CEE a orientar al electorado de que solo puede votar por un candidato para senador por acumulación y para representante por acumulación.

“Como votaron por seis en las primarias, pueden repetir esa conducta, tal como lo hicieron 101,833 electores en el 2016 dañando su voto por acumulación y nunca lo supieron. Eso decide quién entra a la Legislatura”, advirtió.

Los comisionados reconocieron que habrá electores confundidos y que se queden sin recibir el voto a domicilio o por correo. Por eso, exhortaron a ese elector a ir a una Junta de Inscripción Permanente o llamar a la CEE para hallar respuestas.

Bauzá cuestionó la campaña que ha hecho la CEE y la poca orientación que ha habido para los electores, pese a que hay un nuevo ordenamiento legal electoral.