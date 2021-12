Flanqueado por empleados municipales y dirigiéndose a la prensa frente a la alcaldía, el alcalde interino de Cataño, Gabriel Sicardó Ocasio celebró esta tarde la determinación judicial que le da un respiro a su candidatura y aseguró que el Partido Nuevo Progresista (PNP) no podrá presentar la evidencia que necesita para descalificarlo de la contienda.

Esta tarde la jueza Rebecca De León Ríos concluyó que el PNP obró en contra de su propio reglamento al descalificar a Sicardó Ocasio sin darle explicación y sin presentarle prueba alguna y ordenó a la colectividad que en un plazo de 48 horas le presente al candidato la evidencia requerida. De no estar conforme con la determinación, Sicardó Ocasio tendría cinco días para notificar al tribunal.

“Estamos satisfechos con la sentencia que emitió la jueza y era lo que esperábamos al final del día. Nos sentimos complacidos con esta determinación. Le toca al partido en estas 48 horas evaluar nuevamente la situación y ver cuál será el futuro o panorama luego de esas 48 horas”, dijo Sicardó Ocasio al justificar la convocatoria frente a la alcaldía al señalar que allí es que trabaja. Igualmente aseguró que los empleados ya habían cumplido con su jornada laboral y que estaban allí libre y voluntariamente.

“No la tienen”, dijo cuando se le preguntó si el PNP tiene evidencia para descalificarlo. “Hay que darle espacio al partido”, agregó.

A preguntas sobre la existencia de fotos tomadas de redes sociales que lo podrían comprometer, Sicardó Ocasio dijo que se trata de una especulación. “Las determinaciones tienen que estar basadas, no en conjeturas y especulaciones”, dijo al recordar que antes de ser descalificado por el Directorio del PNP, fue certificado como candidato por el Comité Evaluador de Candidatos de la colectividad.

“No entiendo que tengan evidencia sustentable para descalificarme”, insistió. Según argumento el PNP, al tomar la decisión en cuanto a si puede o no competir con Julio Alicea por la alcaldía, tiene que pensar en las elecciones 2024.

“Hay un pueblo bien pendiente a esta situación y sabemos las repercusiones que podríamos tener si no recibimos el aval”, dijo sin entrar en detalles.

Sicardó Ocasio también describió como una especulación cualquier teoría que pueda ligarlo con los actos corruptos de su predecesor y jefe, el exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado Montalvo, esto a pesar de que Sicardó Ocasio fue director de la división legal y portavoz del gobierno municipal. Sicardó Ocasio rechazó categóricamente que se le pueda considerar la mano derecha de Delgado, aseguró que no se ha comunicado de forma alguno con el convicto federal, pero dijo no arrepentirse de defender a su exjefe en asuntos como el alquiler de una lujosa guagua a un costo de $4,500 mensuales.

El gasto fue criticado severamente por la contralora Yesmín Valdivieso.

“El que haya sido parte del equipo del alcalde no me hace responsable de sus actos”, dijo. “Juzgarme por una simple asociación me parece que es contrario a derecho y bien injusto”.

Se le indicó, entonces, que no era cualquier empleado del gobierno municipal, que ahora aspira a administrar al ayuntamiento y se le preguntó por qué la ciudadanía debe confiar en un funcionario que básicamente alega que un esquema de corrupción se desarrolló por años en su lugar de trabajo y él no supo nada.

“Era el director de la División Legal, pero eso no es ser su mano derecha, es el representante de los asuntos legales en el municipios. Las cosas siempre hay que decirlas como son y la prensa ha contribuido a esto y quiero aclarar que el que haya sido el director de la División Legal no me hace la mano derecha. Aclarado eso, mi trayectoria en el Municipio de Cataño me hace capaz de administrar este componente de oficinas y divisiones y mi reputación la pongo a la disposición del Municipio de Cataño”, dijo.