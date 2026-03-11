Opinión
Política
Suscriptores
Servicio de noticias
Iowa elimina protecciones locales de identidad de género tras derogar código de derechos civiles

Iowa elimina protecciones locales de identidad de género tras derogar código de derechos civiles

Criticos afirman que la ley es un retroceso de los a nivel estatal

11 de marzo de 2026 - 1:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Manifestantes llenan el Capitolio del estado de Iowa para denunciar un proyecto de ley que despojaría al código estatal de derechos civiles de protecciones basadas en la identidad de género, el jueves 27 de febrero de 2025, en Des Moines, Iowa. (Charlie Neibergall)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Des Moines, Iowa- Una nueva ley de Iowa prohíbe las protecciones locales contra la discriminación por motivos de identidad de género después de que el estado se convirtiera el año pasado en el primero de Estados Unidos en derogar su código de derechos civiles.

La ley de prioridad entró en vigor el martes, en cuanto la firmó la gobernadora republicana Kim Reynolds. Impide que las ciudades y los condados tengan protecciones de los derechos civiles que vayan más allá de las categorías identificadas en el código estatal.

Numerosas ciudades de todo el estado cuentan con protecciones de la identidad de género en sus ordenanzas, incluidos centros populosos liberales, Des Moines e Iowa City, sede de la Universidad de Iowa. El mes pasado, Ames, sede de la Universidad Estatal de Iowa, promulgó una ordenanza que promulga protecciones de identidad de género.

Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes y el Senado, afirmaron que la ley de preferencia aclara qué clases están protegidas. Los demócratas se opusieron.

“Podría haber literalmente cientos de situaciones en las que tenemos conflictos con las ordenanzas locales”, dijo el representante estatal republicano Steve Holt. “Y teniendo en cuenta el clima en el que estamos hoy, un mosaico de diferentes ordenanzas de derechos civiles sería extremadamente difícil de navegar para las empresas y las escuelas”.

Al menos otros dos estados, Arkansas y Tennessee, tienen leyes que prohíben las ordenanzas locales contra la discriminación que sean más amplias que la legislación estatal, según los investigadores de Movement Advancement Project, un grupo de reflexión sobre los derechos de las personas LGBTQ+.

La orientación sexual y la identidad de género no se incluyeron originalmente en la Ley de Derechos Civiles de Iowa de 1965. Fueron añadidas en 2007 por la Asamblea Legislativa, entonces controlada por los demócratas, con el apoyo de una docena de republicanos.

El año pasado, Reynolds y otros republicanos de Iowa dijeron que las protecciones contra la discriminación no podían coexistir con leyes recientes para restringir el uso por parte de los estudiantes transexuales de espacios como baños y vestuarios, y su participación en equipos deportivos.

La ley de derechos civiles de Iowa protege contra la discriminación por motivos de raza, color, credo, sexo, orientación sexual, religión, origen nacional o discapacidad.

En Iowa City, a unos 160 kilómetros al este de Des Moines, las protecciones contra la discriminación por motivos de identidad de género figuran en el código local desde hace unos 30 años, según Laura Bergus, abogada y miembro del Ayuntamiento.

Tras la promulgación de la ley estatal el año pasado, la ciudad aprobó una resolución “para reforzar el hecho de que teníamos esa autoridad y para asegurarnos de que nuestros residentes sabían que la discriminación por motivos de identidad de género específicamente seguía estando prohibida en Iowa City”, dijo Bergus el miércoles.

Bergus dijo que la nueva ley es una “extralimitación extrema”, que impide a los gobiernos locales responder a las necesidades de su comunidad, y la ciudad de Iowa está considerando emprender acciones legales.

“Nuestros dirigentes locales mantienen su compromiso de protegernos a todos”, afirmó Bergus.

Los ciudadanos de Iowa tienen hasta el 27 de abril para presentar una queja de derechos civiles ante el estado por motivos de identidad de género por incidentes ocurridos antes de que el retroceso del código de derechos civiles entrara en vigor el 1 de julio de 2025. Sólo una queja ha sido aceptada para su investigación desde entonces, según los datos proporcionados por la Oficina de Derechos Civiles de Iowa hasta el 13 de febrero.

En cambio, en los 12 meses anteriores se aceptaron para investigación 46 denuncias por motivos de identidad de género.

El retroceso también eliminó la posibilidad de que los ciudadanos de Iowa solicitaran un cambio en la designación del sexo en su partida de nacimiento.

En 2025, de enero a junio 208 certificados de nacimiento tuvieron cambios de designación de sexo, según datos del departamento de salud del estado proporcionados a The Associated Press. Esa cifra fue significativamente superior a la de 2024, cuando hubo 135 solicitudes a lo largo de todo el año.

