Iowa elimina protecciones locales de identidad de género tras derogar código de derechos civiles

Des Moines, Iowa- Una nueva ley de Iowa prohíbe las protecciones locales contra la discriminación por motivos de identidad de género después de que el estado se convirtiera el año pasado en el primero de Estados Unidos en derogar su código de derechos civiles.

La ley de prioridad entró en vigor el martes, en cuanto la firmó la gobernadora republicana Kim Reynolds. Impide que las ciudades y los condados tengan protecciones de los derechos civiles que vayan más allá de las categorías identificadas en el código estatal.

Numerosas ciudades de todo el estado cuentan con protecciones de la identidad de género en sus ordenanzas, incluidos centros populosos liberales, Des Moines e Iowa City, sede de la Universidad de Iowa. El mes pasado, Ames, sede de la Universidad Estatal de Iowa, promulgó una ordenanza que promulga protecciones de identidad de género.

Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes y el Senado, afirmaron que la ley de preferencia aclara qué clases están protegidas. Los demócratas se opusieron.

PUBLICIDAD

“Podría haber literalmente cientos de situaciones en las que tenemos conflictos con las ordenanzas locales”, dijo el representante estatal republicano Steve Holt. “Y teniendo en cuenta el clima en el que estamos hoy, un mosaico de diferentes ordenanzas de derechos civiles sería extremadamente difícil de navegar para las empresas y las escuelas”.

Al menos otros dos estados, Arkansas y Tennessee, tienen leyes que prohíben las ordenanzas locales contra la discriminación que sean más amplias que la legislación estatal, según los investigadores de Movement Advancement Project, un grupo de reflexión sobre los derechos de las personas LGBTQ+.

1 / 10 | Comunidad LGBTQ+ en Orlando vuelve a pintar de colores el cruce frente al lugar donde ocurrió la masacre de Pulse. La comunidad LGBTQI+ en Orlando llevó a cabo una manifestación en las inmediaciones de lo que fue el club nocturno Pulse luego de que el estado de Florida eliminó los colores de la bandera arcoíris en un cruce para recordar a las 49 víctimas de un tiroteo en 2016, entre ellos 23 puertorriqueños. - Suministrada 1 / 10 Comunidad LGBTQ+ en Orlando vuelve a pintar de colores el cruce frente al lugar donde ocurrió la masacre de Pulse La comunidad LGBTQI+ en Orlando llevó a cabo una manifestación en las inmediaciones de lo que fue el club nocturno Pulse luego de que el estado de Florida eliminó los colores de la bandera arcoíris en un cruce para recordar a las 49 víctimas de un tiroteo en 2016, entre ellos 23 puertorriqueños. Suministrada Compartir

La orientación sexual y la identidad de género no se incluyeron originalmente en la Ley de Derechos Civiles de Iowa de 1965. Fueron añadidas en 2007 por la Asamblea Legislativa, entonces controlada por los demócratas, con el apoyo de una docena de republicanos.

El año pasado, Reynolds y otros republicanos de Iowa dijeron que las protecciones contra la discriminación no podían coexistir con leyes recientes para restringir el uso por parte de los estudiantes transexuales de espacios como baños y vestuarios, y su participación en equipos deportivos.

La ley de derechos civiles de Iowa protege contra la discriminación por motivos de raza, color, credo, sexo, orientación sexual, religión, origen nacional o discapacidad.

En Iowa City, a unos 160 kilómetros al este de Des Moines, las protecciones contra la discriminación por motivos de identidad de género figuran en el código local desde hace unos 30 años, según Laura Bergus, abogada y miembro del Ayuntamiento.

Tras la promulgación de la ley estatal el año pasado, la ciudad aprobó una resolución “para reforzar el hecho de que teníamos esa autoridad y para asegurarnos de que nuestros residentes sabían que la discriminación por motivos de identidad de género específicamente seguía estando prohibida en Iowa City”, dijo Bergus el miércoles.

PUBLICIDAD

Bergus dijo que la nueva ley es una “extralimitación extrema”, que impide a los gobiernos locales responder a las necesidades de su comunidad, y la ciudad de Iowa está considerando emprender acciones legales.

“Nuestros dirigentes locales mantienen su compromiso de protegernos a todos”, afirmó Bergus.

1 / 8 | “Vamos a combatir”: comunidad LGBTQ+ marcha por sus derechos bajo ataque. La marcha se condujo desde el Capitolio hasta La Fortaleza. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 8 “Vamos a combatir”: comunidad LGBTQ+ marcha por sus derechos bajo ataque La marcha se condujo desde el Capitolio hasta La Fortaleza. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

Los ciudadanos de Iowa tienen hasta el 27 de abril para presentar una queja de derechos civiles ante el estado por motivos de identidad de género por incidentes ocurridos antes de que el retroceso del código de derechos civiles entrara en vigor el 1 de julio de 2025. Sólo una queja ha sido aceptada para su investigación desde entonces, según los datos proporcionados por la Oficina de Derechos Civiles de Iowa hasta el 13 de febrero.

En cambio, en los 12 meses anteriores se aceptaron para investigación 46 denuncias por motivos de identidad de género.

El retroceso también eliminó la posibilidad de que los ciudadanos de Iowa solicitaran un cambio en la designación del sexo en su partida de nacimiento.