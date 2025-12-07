Recomiendan sentencia de 25 a 35 años de prisión por el asesinato de mujeres trans en Humacao

La Fiscalía federal y abogados de la defensa recomendaron sentencias de entre 25 y 35 años de cárcel para los dos acusados por los asesinatos de dos mujeres trans en Humacao, en 2020.

El principal acusado, Sean Díaz de León, se declaró culpable este pasado jueves durante una vista ante el juez Pedro Delgado, en el Tribunal Federal en Hato Rey, donde el coacusado, Juan Carlos Pagán Bonilla, había aceptado responsabilidad por el crimen en octubre.

Ambos fueron acusados por los asesinatos de Serena Angelique Velázquez y Layla Peláez.

Tras llegar a acuerdos con el Ministerio Público, ambos hicieron alegación de culpa por el primer cargo del pliego acusatorio, descartando los otros dos cargos, que incluían “carjacking”.

La moción del acuerdo de culpabilidad de Díaz de León indica que las partes acordaron recomendar una sentencia entre los 25 y 35 años de cárcel.

PUBLICIDAD

Mientras, en el caso de Pagán Bonilla, recomendaron una condena de entre 20 a 30 años tras las rejas.

Originalmente, cuando el FBI presentó los cargos mediante una denuncia, fue la primera vez que las autoridades federales presentaban un caso que implicaba crimen de odio en Puerto Rico, pero ese ángulo no pasó al pliego acusatorio.

“Los crímenes de odio son especialmente reprochables debido a los efectos que tienen sobre las víctimas, sus familias, las comunidades que continuamente sufren el discrimen por razón de su género u orientación sexual, y nuestro pueblo en general”, sostuvo, en aquel momento, Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico.

Agregó que “la fiscalía federal se compromete a utilizar todas las herramientas a su alcance para combatir los delitos motivados por este tipo de intolerancia”.

Según la denuncia del FBI, y basándose en la confesión de Pagán Bonilla, ambos imputados asesinaron a Velázquez y Peláez Sánchez el 22 de abril de 2020 al conocer que eran mujeres transgénero, después de haber socializado con las víctimas en una casa en Las Piedras.

La confesión supuestamente indica que Díaz de León le disparó a ambas víctimas y que luego los cuerpos fueron dejados dentro de un auto que ambos incendiaron debajo de un puente, en Humacao.