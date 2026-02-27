Dos personas trans demandan a Kansas por ley que invalida sus licencias de conducir

Topeka, Kansas- Dos personas transexuales demandaron al gobierno de Kansas por una nueva ley que invalida sus permisos de conducir por reflejar la identidad de género de las personas y no su sexo asignado al nacer, argumentando que la medida es “deshumanizadora”.

Los demandantes presentaron su recurso el jueves, el mismo día en que la ley entró en vigor, y alegan que viola los derechos a la intimidad, la autonomía personal y el debido proceso legal garantizados por la Constitución de Kansas. Los hombres también impugnan las nuevas y estrictas disposiciones de la ley para hacer cumplir la política estatal de 3 años que prohíbe a las personas transgénero utilizar los baños públicos u otras instalaciones de un solo sexo asociadas con su identidad de género.

Los hombres piden a la juez de distrito del condado de Douglas, Catherine Theisen, que bloquee la ley, que también invalidaba los certificados de nacimiento de unas 1,800 personas transgénero. El condado alberga el campus principal de la Universidad de Kansas y es un bastión liberal en un estado de tendencia roja.

“La Constitución de Kansas prohíbe que la Legislatura de Kansas se dirija a las personas transexuales para darles este trato discriminatorio y deshumanizador”, dice la demanda.

El Tribunal Supremo del estado declaró en 2019 que la Declaración de Derechos de Kansas confiere y protege el derecho a la autonomía corporal, una decisión que protegía el derecho al aborto.

La nueva ley fue promulgada la semana pasada cuando los republicanos, que tienen una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, anularon un veto de la gobernadora demócrata Laura Kelly. Kelly nombró a Theisen juez en 2022.

Una ley estatal de 2023, también promulgada sobre el veto de Kelly, definía masculino y femenino por el “sistema reproductivo biológico” de una persona al nacer. El Tribunal Supremo de Kansas aún no la ha revisado.

La ley de este año prevé fuertes multas para las ciudades, condados, colegios públicos y organismos estatales que no restrinjan el uso de las instalaciones a las personas transgénero, así como multas y acciones penales para las personas transgénero que la infrinjan. También se puede demandar a las personas trans por presuntas infracciones.

Los legisladores republicanos argumentaron que la nueva ley protegerá a niñas y mujeres y a menudo describieron a las mujeres y niñas transexuales como varones.

“Los habitantes de Kansas esperan claridad, no confusión”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Dan Hawkins, republicano de Wichita, tras la promulgación de la ley. “Esperan liderazgo, no rendición ante los activistas radicales”.

La ley prohíbe que en los permisos de conducir y los certificados de nacimiento figure un “sexo” distinto del asignado al nacer e invalida los registros existentes que no se ajusten a ella. El Estado ha empezado a notificar por correo a las personas transgénero que sus permisos no son válidos y que deben obtener unos nuevos inmediatamente.

