Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González afirma no renunciará a la presidencia del PNP: “Pero, ¿por qué?”

La gobernadora atribuye ese reclamo a una “agenda personal” del exrepresentante Leo Díaz Urbina en su contra

24 de junio de 2026 - 1:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Por qué", cuestionó la gobernadora Jenniffer González cuando se le preguntó si renunciaría a la presidencia del Partido Nuevo Progresista. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González descartó este miércoles renunciar a la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP), un reclamo que promueve abiertamente el exrepresentante Leo Díaz Urbina, como parte, según la mandataria, de una “agenda personal” en su contra, y en momentos en que se habla de una posible primaria por la gobernación en 2028.

RELACIONADAS

“Bueno, es que esa persona es Leo Díaz, que es la única persona que ha hecho ese comentario, que no estuvo conmigo en la primaria (del 2024) y que ha dicho esto desde el día que gané la primaria a la gobernación del PNP. Así que yo no voy a llover sobre mojado. Es una agenda directa desde la primaria”, manifestó González, tras concluir una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Hay gente que no pasó página y que tiene una agenda personal contra esta servidora desde el día de la primaria. Lo que hay es que escucharlo todos los días desde ese día. Y lleva una agenda personal contra mí desde ese día, y hay gente, pues, que vive enfatuada con uno. Así que yo no tengo más comentarios que decir sobre eso”, añadió la líder máxima del PNP.

¿Va a renunciar a la presidencia?, se le cuestionó.

“Pero, ¿por qué? ¿Por qué?“, respondió la gobernadora, en su primera rueda de prensa en casi un mes.

Leo Díaz aseguró que populares cruzarán líneas partidistas para votar por él. (Archivo/GFR)
Leo Díaz Urbina, exrepresentante y expresidente del PNP.

Díaz Urbina ha propuesto que se presente una moción ante el Directorio del PNP que promueva sacar de la presidencia del partido a la gobernadora, al argumentar que supuestamente hay actos de corrupción en su administración. El reglamento de la Palma establece que el gobernante es el presidente de la colectividad.

“El PNP tiene que hacer lo mismo que hizo el Partido Laborista hace unos días atrás en Gran Bretaña: iniciaron la presión interna para que el primer ministro renunciara. El PNP, en el Artículo 107 y 108 del reglamento, establece claramente el procedimiento para quitarle la presidencia”, explicó Díaz Urbina, quien dirigió el PNP en 2001, durante una entrevista la noche del martes en el programa Rayos X.

“Esto es sencillo. Se reúne la Junta Estatal, le radica los cargos, vota sobre ello y la destituyen. Jenniffer con su corrupción a un lado, y el PNP al otro”, continuó Díaz Urbina.

A estas expresiones de Díaz Urbina, se suman las del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la semana pasada, cuando dijo, sin abundar detalles, en un evento político con motivo de su cumpleaños, que “encabezará” la papeleta en 2028.

Tags
PNPPartido Nuevo ProgresistaJenniffer GonzálezLeo DíazThomas Rivera Schatz
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: