Jenniffer González afirma no renunciará a la presidencia del PNP: “Pero, ¿por qué?”

La gobernadora Jenniffer González descartó este miércoles renunciar a la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP), un reclamo que promueve abiertamente el exrepresentante Leo Díaz Urbina, como parte, según la mandataria, de una “agenda personal” en su contra, y en momentos en que se habla de una posible primaria por la gobernación en 2028.

“Bueno, es que esa persona es Leo Díaz, que es la única persona que ha hecho ese comentario, que no estuvo conmigo en la primaria (del 2024) y que ha dicho esto desde el día que gané la primaria a la gobernación del PNP. Así que yo no voy a llover sobre mojado. Es una agenda directa desde la primaria”, manifestó González, tras concluir una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Hay gente que no pasó página y que tiene una agenda personal contra esta servidora desde el día de la primaria. Lo que hay es que escucharlo todos los días desde ese día. Y lleva una agenda personal contra mí desde ese día, y hay gente, pues, que vive enfatuada con uno. Así que yo no tengo más comentarios que decir sobre eso”, añadió la líder máxima del PNP.

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¿Va a renunciar a la presidencia?, se le cuestionó.

“Pero, ¿por qué? ¿Por qué?“, respondió la gobernadora, en su primera rueda de prensa en casi un mes.

Leo Díaz Urbina, exrepresentante y expresidente del PNP.

Díaz Urbina ha propuesto que se presente una moción ante el Directorio del PNP que promueva sacar de la presidencia del partido a la gobernadora, al argumentar que supuestamente hay actos de corrupción en su administración. El reglamento de la Palma establece que el gobernante es el presidente de la colectividad.

“El PNP tiene que hacer lo mismo que hizo el Partido Laborista hace unos días atrás en Gran Bretaña: iniciaron la presión interna para que el primer ministro renunciara. El PNP, en el Artículo 107 y 108 del reglamento, establece claramente el procedimiento para quitarle la presidencia”, explicó Díaz Urbina, quien dirigió el PNP en 2001, durante una entrevista la noche del martes en el programa Rayos X.

“Esto es sencillo. Se reúne la Junta Estatal, le radica los cargos, vota sobre ello y la destituyen. Jenniffer con su corrupción a un lado, y el PNP al otro”, continuó Díaz Urbina.