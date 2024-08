Jenniffer González sobre estadísticas de LUMA Energy: “yo creo que ellos están manipulando la data”

“Es claro que la cantidad de personas que se querellan versus la cantidad de personas que no tienen luz, no guardan ninguna correlación. Así que, sí, yo creo que ellos están manipulando la data ”, expuso la presidenta del PNP tras sostener una reunión con los alcaldes de la Palma, la primera desde su victoria en las elecciones del 2 de junio.

“Yo creo que tiene que haber una auditoría de la data que están utilizando, que ellos manejan y que sale en vivo, que te dice qué está afuera y qué no está fuera. Honestamente, ya yo no confío ni en esa data porque no me es real que me diga que tienes un 98% de personas conectadas y tienes siete pueblos sin luz”, aseveró González.