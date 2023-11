Nota del editor: para más resultados y contenidos de La Encuesta de El Nuevo Día, visita el sitio especial.

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, opinó el miércoles que los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día demuestran un fortalecimiento de su colectividad, mientras rechazó, una vez más, informar si retará al senador Juan Zaragoza por la candidatura a la gobernación de la Pava.

“Es evidente que la teoría de quienes planteaban que el Partido Popular no tenía oportunidad y que no tenía la fortaleza necesaria, no es correcta. El Partido Popular es el partido principal de oposición y es quien único puede derrotar y sacar del gobierno al PNP (Partido Nuevo Progresista). Votar por otras alternativas, me parece a mí es perpetuar al PNP en el poder”, opinó Ortiz.

Según La Encuesta, si la primaria por la gobernación en el PPD fuera hoy, Ortiz saldría airoso con un 30% de los votos. Le seguiría el vicepresidente del PPD, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, con un 26%. Al momento de realizarse La Encuesta –entre el 24 y 29 de octubre de 2023– Delgado Altieri no había anunciado que no aspirará a ningún cargo en el 2024.

A Ortiz y Delgado Altieri, le siguen el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, con 17%; y empatados en la cuarta posición, el senador Zaragoza y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, con 13% cada uno. Solo un 1% dijo que no votaría. Cuando se realizó esta encuesta, Hernández Ortiz tampoco había anunciado que buscará una silla en el Senado en las elecciones generales.

Sobre su futuro político, Ortiz indicó que anunciará su decisión “próximamente”. A preguntas de El Nuevo Día sobre cuáles posiciones políticas considera, agregó que “hay alternativas”, pero reiteró que no buscará regresar a la Cámara de Representantes.

“Mi llamado a los populares es que no perdamos el foco. Nosotros vamos a ganar la elección, pero tenemos que hacer el trabajo y tenemos que presentar al país una alternativa real”, dijo el líder popular.

Por su parte, Zaragoza describió como “interesantes” los resultados de La Encuesta, al señalar que “presenta un escenario hipotético que ya no existe”, en referencia a la salida de la carrera por la candidatura a la gobernación de Delgado Altieri y Hernández Ortiz. Además, tal y como adelantó este diario, el presidente del Senado confirmó este miércoles que buscará revalidar como senador por acumulación en las elecciones de 2024.

“Aquí la gran pregunta es ese 56% que tienen los que se quitaron… ese 56%, hacia dónde pica esa bola”, comentó el senador del PPD.

El exsecretario del Departamento de Hacienda indicó que apostará a su experiencia para buscar el boleto a La Fortaleza en 2024. (Carlos Rivera Giusti)

“Hay gente que plantea que a quien ese candidato endose, por ahí se va la gente. Yo creo que no, yo creo que la gente estaba convencida de que ese candidato podía gobernar. (…) Una vez ese candidato se quita, pues la gente se libera. Ahí es donde se pesca”, agregó.

El exsecretario del Departamento de Hacienda, quien buscó –sin éxito– la candidatura a la gobernación por el PPD en 2020, indicó que apostará a su experiencia para buscar el boleto a La Fortaleza en 2024. De concretarse la candidatura de Ortiz, pedirá un debate “para que el pueblo pueda ver las ideas de cada uno”.

Asimismo, Zaragoza se negó a informar quiénes compondrán su equipo de campaña. Además, rechazó la posibilidad de que los populares que apoyaron a Delgado Altieri, Hernández Ortiz o Dalmau Santiago en La Encuesta se abstengan de participar en las venideras elecciones.

“Creo que mucha de esa gente se va a realinear y ahí es donde tenemos que enfocarnos en la campaña, para seguir planteando que el puesto de gobernador es el administrador de la principal operación en Puerto Rico, más grande que la empresa privada, que ese puesto requiere unas herramientas”, aseveró.