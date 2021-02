El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció hoy al mediodía que está disponible para presidir el Partido Popular Democrático (PPD), cuya Junta de Gobierno se reúne mañana.

El excandidato a la gobernación por el PPD, Charlie Delgado Altieri, renunció al cargo y recomendó a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, como sus sustituta.

Ciertos líderes de la colectividad respaldaron públicamente ayer a Maldonado, pero Dalmau Santiago también ha recibido el apoyo hoy del exlegislador Jorge Colberg Toro y el exsecretario de Estado, Ferdinand Mercado.

Dalmau Santiago indicó que desde diciembre, un pasado gobernador, legisladores y alcaldes ha recibido acercamientos para presidir el partido.

“Estoy disponible, si así lo entienden los populares, para presidir el PPD”, dijo Dalmau Santiago al anticipar que la Junta de Gobierno determinaría la fecha de la convocatoria y la fecha del consejo general. “Hay una vacante y el reglamento opera a base de esa vacante”.

“Siempre he estado disponible para servirle a partido en las posiciones que me han solicitado”, dijo Dalmau Santiago a periodistas en su oficina legislativa. Señaló que está preparado para manejar tanto la presidencia del Senado como la liderato de La Pava.

“No quiero compararme con nadie, pero el PPD ha tenido ese escenario en tres ocasiones durante la historia, en tres, pero tan reciente como nuestros pasados presidentes que han sido legisladores o alcaldes mientras han ocupado la presidencia del partido”, dijo al referirse a Charlie Delgado, Aníbal José Torres y Alejandro García Padilla.

“Es un reto, hay que ampliar las horas de calendario, pero el PPD tiene que tener un proceso de reorganización. No veo el partido como uno derrotado, ganó casi seis distrito senatoriales, 41 alcaldías, mayoría simple en el Senado y absoluta en la Cámara... es un partido fuerte en oposición”, dijo.

Dalmau Santiago dijo que Maldonado es su amiga y rechazó que se pueda afectar la relación con ella.

“He participado en otros procesos electorales, primarias, juntas de gobierno y siempre he mantenido un diálogo y un respeto en la contienda... el pueblo popular tomará una decisión”, señaló.

A preguntas, dijo que no está pensando en ninguna candidatura para el 2024 y recordó que se seleccionaría un nuevo liderato en el 2022. También señaló que sería su trabajo analizar el comportamiento del elector en la pasada primaria, donde se ganaron elecciones por sorpresa, pero también se perdieron otras cuando no se anticipaba que así ocurriera.

“Me estoy ofreciendo al pueblo popular en este momento de coyuntura histórica para unir el partido, hacer un frente en Washington, trabajar los proyectos desde la Legislatura como un partido de oposición al gobernador. Esas son las prioridades ahora... la reorganización, la composición electoral, la reactivación de los organismos en la colectividad. Esa es la encomienda que tiene quien vaya a aspirar”.

“El PPD no fue unido a la elección y no es un secreto. Hay que unir al partido y me ofrezco como esa herramienta”, dijo.