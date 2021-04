Aunque se desconoce si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avalará, por encima de la negativa de la Cámara de Representantes, el presupuesto de $1.8 millones que necesita la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para la elección de cabilderos en mayo, el ente electoral comenzó el reclutamiento de 85 empleados transitorios para labores relacionadas con ese evento.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) asignó a la CEE $500,000 para contratar 10 empleados transitorios por partido que trabajarían en la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA) y siete por colectividad para Operaciones Electorales.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) rechazaron los empleados.

“Mi partido no está de acuerdo con el evento electoral de mayo y, por consiguiente, no favorece reclutar persona alguna para este proceso si es que finalmente se lleva a cabo”, lee una carta del comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte, dirigida al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer.

El comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín, se expresó en términos similares en entrevista con este medio. “No queremos contratar a nadie. Estamos en oposición al evento que no tiene fondos. Sería totalmente contradictorio contratar empleados”, indicó.

Mientras, el Partido Popular Democrático (PPD) aceptó reclutar los empleados transitorios que le correspondían para tener “presencia en la elección”, aunque se opone al evento. “Estoy obligado a hacerlo porque, de lo contrario, no tengo presencia. Si van a hacer esto (el evento), yo necesito tener gente, y nadie me va servir de voluntario. Y, si de casualidad van a darle los empleados que no quiso el PIP a los demás partidos, no voy a nombrar a más nadie”, dijo el comisionado electoral popular, Gerardo “Toñito” Cruz.

El comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, dijo que a su colectividad le asignaron solo 10 empleados para JAVA.