La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) seguirá su curso con la certificación oficial de cada uno de los candidatos electos para cabildear por la estadidad en el Congreso, incluyendo la que corresponde al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien fue impugnado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, indicó el presidente del organismo electoral, Francisco Rosado Colomer.

El comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, presentó ayer una querella en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan pidiendo que se descalifique a Rosselló Nevares como cabildero electo por la estadidad por incumplir con los requisitos dispuestos en el Código Electoral y en la Ley 167-2020 que dio paso a la elección de estos cargos el pasado 16 de mayo.

“La objeción del licenciado Rosario pues tiene que seguir su curso. Lo que dice el Código (Electoral) es que una vez se concluye el proceso de elección, continúa su rumbo y ninguna impugnación lo detiene. Eso es lo que dice el código”, dijo Rosado Colomer.

PUBLICIDAD

“Así es nuestro sistema de derecho”, agregó.

Rosado Colomer, a preguntas de El Nuevo Día en entrevista telefónica, sostuvo que hasta el momento no ha llegado ningún documento personal de Rosselló Nevares para crear su expediente y dar paso a su certificación tras resultar electo cabildero el pasado 16 de mayo.

Precisó que ninguno de los seis candidatos electos ha tomado el curso sobre uso de fondos y propiedad pública, ofrecido por la Oficina del Contralor, para que así la CEE emita la certificación final.

Rosado Colomer elogió la acción de Rosario de presentar su impugnación en el tribunal.

“Me parece que ese es el curso correcto a seguir según he expresado en todas mis expresiones públicas de que la descalificación de un candidato es material del Tribunal de Primera Instancia”, apuntó Rosado Colomer.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email Melinda Romero, exsenadora e hija del exgobernador Carlos Romero Barceló, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (Ramón "Tonito" Zayas)

Zoraida Buxó, exsecretaria de Corrección, fue electa como delegada congresional en el Senado federal. (GFR Media)

El exgobernador Ricardo Rosselló, delegado congresional en la Cámara federal. Fue electo mediante nominación directa. (DAVID VILLAFANE/STAFF)

María Mayita Meléndez, exalcaldesa de Ponce, fungirá como delegada congresional en la Cámara de Representantes federal.

Elizabeth Torres, delegada congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook)

Roberto Lefranc Fortuño, delegado congresional en la Cámara de Representantes federal. (Captura / Facebook) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

Siguen buscando la certificación

Respecto a la certificación que consiguió Rosario del Departamento de Elecciones de Virginia haciendo constar que Rosselló Nevares es un elector apto de ese estado, Rosado Colomer dijo que la CEE sigue “tratando de conseguir la certificación de una forma oficial”.

“No es una comunicación oficial del director del Departamento de Elecciones (de Virginia). Es de un commissioner (comisionado). Segundo, la información que yo tengo es que esa certificación quien me la puede emitir es el location (lugar) donde el elector está inscrito. Entiéndase, tiene que ser del condado donde se alega se inscribió el elector. Por lo tanto, yo tengo que confirmar que la información que me están dando es certificada por una persona que tiene autoridad para certificarla”, explicó.

PUBLICIDAD

Sostuvo que ahora la CEE debe discutir qué proceso aplicarle a Rosselló Nevares en caso de que obtengan esa certificación de que es elector hábil del estado de Virginia.

“Nos hemos encontrado con un asunto difícil de explicar, por decirlo de una forma, y es que las diferentes jurisdicciones de Estados Unidos, que no es el caso de Virginia, nos envían mensualmente la notificación de aquellos electores que se inscriben y que en su solicitud de inscripción han informado que Puerto Rico es su última dirección anterior a la nueva que tienen en el estado. Dicho eso, estamos tratando de ver cómo se manejan las exclusiones de este tipo porque nos hemos topado con que no está regulado”, explicó Rosado Colomer.

Abundó que el Código Electoral no permite las exclusiones de electores del Código Electoral en año no electoral. Además, aclaró que Rosselló Nevares no es el único elector que pudiese ser excluido por “tener una doble inscripción”.

“Sé que el nombre de Ricardo Rosselló levanta mayor interés en el asunto, pero es que la norma que implementemos al doctor Ricardo Rosselló se la tenemos que imponer a los demás”, afirmó el presidente de la CEE.

“Significa que hay que examinar cómo vamos a manejar una exclusión por domicilio fuera del período que establece la ley para ello. Si tan siquiera tenemos autoridad para ello porque tanto el Código (Electoral) dispone que las exclusiones por domicilio son en un período de tiempo bien particular. Cómo hacemos para excluir un elector por una causa que no fija la ley”, abundó no sin antes indicar que el asunto sería discutido hoy en la reunión del pleno de la CEE.

Entretanto, el Departamento de Justicia mantiene una pesquisa luego de un referido de cuatro de los cinco comisionados electorales por entender que Rosselló Nevares, junto a su esposa, Beatriz Rosselló, sometió información falsa a la CEE para solicitar el voto ausente. Los comisionados entienden que Rosselló Nevares pudo violentar el Código Electoral y el Código Penal, y que no tiene domicilio electoral en la isla porque reside en Virginia.