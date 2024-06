La CEE recibe cotización por $54 millones para nuevas máquinas de escrutinio electrónico por parte de empresa ES&S

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Son los dos elementos importantes. Tiempo, dinero y también confiabilidad, porque no podemos pasar en las elecciones por lo mismo que pasó en las primarias”, dijo el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario , sobre las incongruencias halladas entre los resultados emitidos por las máquinas y las actas de colegio tras las primarias del pasado 2 de julio.

“Lo que vi me gustó, No hay dinero. Habría que solicitar dinero a la Junta (de Supervisión Fiscal). Yo le solicité (a los representantes de ES&S) que me dieran un borrador del contrato para ver los términos generales, porque ellos están vendiendo”, sostuvo Rosario.