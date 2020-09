La Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico (OCE) archivó hoy, viernes, la querella que el director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila Torres, sometió contra el comité de campaña del aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progesista (PNP), Pedro Pierluisi, y dos corporaciones que donaron $250,000 a un comité de acción política que hizo campaña contra la mandataria durante las primarias del 16 de agosto.

El contralor electoral Walter Vélez Martínez escribió en la resolucion de seis páginas que optó por archivar la querella pues la OCE “no encontró alegaciones que constituyan base para sostener una querella contra el comité de Pedro Pierluisi” y porque la agencia no tiene jurisdicción para atender una querella que versa mayormente sobre un comité registrado ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC).

En su querella, Dávila Torres señaló que el comité de gastos independientes “Salvemos a Puerto Rico" y los comités de acción política (PACs) Foundation for Progress, Inc., y Fundación Pro Igualdad, Inc., coordinaron con el comité de Pierluisi en violación a la Ley 222 (“Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico").

Vélez Martínez, no obstante, resaltó que los alegatos de Dávila Torres no constituyen base para que la OCE de paso a la querella, “toda vez” que las alegaciones no constituyen hechos de propio y personal conocimiento que presenten una posible violación a la Ley 222.

Dávila Torres también presentó la querella ante la FEC el 5 de agosto.

Sin embargo, el contralor electoral dejó la puerta abierta para que la OCE pueda tomar acción si encontrara evidencia de coordinación mediante auditorías o durante cualquier otra investigación que se inicie a partir de documentos autenticados y/o declaraciones de personas con propio y personal conocimiento de hechos que apunten a la coordinación de gastos entre cualquier persona, esté o no registrada como un comité, y un comité de campaña.