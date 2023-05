Aunque todavía no ha recibido un informe detallado sobre el estado del Partido Popular Democrático (PPD), el nuevo secretario general de la colectividad, Gerardo “Toñito” Cruz, describió el jueves la situación como “delicada”, y adelantó que tiene como prioridades la reorganización, las finanzas y la identificación de funcionarios electorales de cara a los comicios generales del 2024.

Cruz anticipó a El Nuevo Día que la semana próxima el presidente de la Pava, Jesús Manuel Ortiz, convocará una reunión para discutir las posibles enmiendas al Código Electoral, pero destacó que lo que, hasta el momento ha sido plasmado en proyectos del Senado y la Cámara de Representantes, quedará ahí.

“La posición del presidente del partido y la mía es que ninguna de esas enmiendas son sustanciales. Esas enmiendas no atienden el verdadero problema que tiene el Código Electoral. La posición institucional del partido es que no se trata de enmendar el Código por enmendarlo. Queremos que se corrijan las principales deficiencias que tiene ese Código, que comienzan con la forma y manera de administrar la Comisión (Estatal de Elecciones, CEE), que está muy atada a un partido político como si se tratara de otra agencia más del gobernador electo... Y, número dos, (enmiendas) que no garantizan que se resolvieron los asuntos, principalmente con el voto adelantado en sus distintas modalidades. En lo que a mí se refiere, nuestro comité va a arrancar de cero”, subrayó Cruz.

PUBLICIDAD

Precisó que, en el encuentro sobre las posibles enmiendas al Código Electoral, serán convocados los miembros del comité electoral del PPD, creado esta semana por Ortiz para evaluar las enmiendas propuestas por el Senado y la Cámara al Código Electoral del 2020. Ese grupo, liderado por Cruz, está compuesto por Héctor Luis Acevedo, Karla Angleró, el asesor electoral Hugo Cruz, el representante José “Conny” Varela y los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández.

Precisamente, Ortiz designó el jueves a Cruz al cargo de secretario general y comisionado electoral alterno de la Pava, y a la licenciada Angleró como comisionada electoral.

Angleró ocupó la posición de comisionada alterna del PPD entre 2017 y 2019, y las pasadas semanas se desempeñó como coordinadora electoral de la campaña de Ortiz para la presidencia de la colectividad. Cruz, por su parte, fue secretario general de la institución durante la presidencia de Aníbal Acevedo Vilá y ha asumido, en dos ocasiones, el cargo de comisionado electoral, siendo la más reciente durante el escrutinio general de las pasadas elecciones generales.

“Durante la campaña que acaba de terminar, hice una promesa al pueblo popular. Me comprometí a trabajar duro para poner al partido en posición de ganar. Siempre he tenido claro que, para que eso sea una realidad, tenemos que trabajar muchos aspectos, pero principalmente la reorganización de nuestro partido y preparar nuestro ejército electoral de cara a la elección de 2024. De todos los asuntos importantes que tenemos, estos dos son fundamentales si queremos tener posibilidad de triunfo en la próxima elección”, dijo Ortiz el jueves, durante la rueda de prensa en la que presentó formalmente su equipo de trabajo.

PUBLICIDAD

Ortiz describió, tanto a Cruz como a Angleró, como dos personas que, además de ser experimentadas en materia electoral, están familiarizadas con su trabajo y la misión del PPD.

“El andamiaje electoral, el trabajo electoral, será prioridad uno, dos y tres bajo mi presidencia”, reafirmó.

“Como presidente de este partido, no voy a permitir que nos pase lo que nos ocurrió en el 2020. Vamos a estar listos con nuestro ejército para enfrentar los retos que se avecinan”, puntualizó Ortiz, quien fue juramentado anteanoche como presidente del PPD, durante una reunión de trabajo en la sede de la colectividad, en Puerta de Tierra.

La consideración de las enmiendas propuestas al Código Electoral 2020 fue detenida, esta semana, en la Asamblea Legislativa a petición de Ortiz.

Posteriormente, el líder del PPD envió una carta al gobernador Pedro Pierluisi, en la que le solicitó que convoque a los presidentes de los partidos representados en la CEE para discutir el tema del Código Electoral. Todavía el jueves no había recibido respuesta.

“Pero, en lo que el gobernador responde, nosotros vamos a tener lista la evaluación del Código Electoral, y ‘evaluación’ significa evaluación con respuesta, cuáles son las áreas esenciales del código que, para nosotros, tienen que ser enmendadas”, anticipó Cruz.

Coincidió con Ortiz en que, con relación al Código Electoral 2020″, “deben ser prioridad los temas de administración de la CEE y el voto adelantado”. “Hay que añadirle garantías al proceso”, subrayó.

Dijo que, de Pierluisi no acceder a la solicitud de Ortiz, comenzarán diálogos de inmediato con la oposición.

PUBLICIDAD

Respecto a la reorganización de la Pava, Cruz dirigirá esos esfuerzos, que incluyen la designación de un equipo de trabajo para atender ese proceso en San Juan, Bayamón y Guaynabo, tres pueblos bajo el control del Partido Nuevo Progresista (PNP). El PPD tiene alcaldes en 41 municipios. “Son acciones inmediatas y especiales para municipios que tienen particularidades que las discutimos en la campaña, con el único objetivo de recuperar municipios que perdimos y no debimos perder y de mantener municipios que ganamos en esta pasada elección”, expuso, por su parte, Ortiz.

Cruz, en tanto, no dudó en manifestar que no tiene “ni idea” de en qué estatus se encuentra la reorganización del PPD. La colectividad, según su reglamento, debió terminar el trámite el año pasado.

“Ese es el problema, y segundo, la situación económica del partido”, dijo Cruz, quien también está a cargo del comité de transición de Ortiz con el equipo saliente del expresidente del PPD.

Una situación “delicada”

Agregó que aún no se han dado las reuniones del comité de transición, pero entiende que la situación actual de la Pava -el partido político más longevo en la isla- es “delicada” y, por ende, comenzará reuniones este fin de semana con el grupo a cargo del proceso para conocer cuál es el estado real del partido.

“La palabra es delicada, y porque es delicada necesito esas reuniones ya”, puntualizó Cruz.

Sobre las finanzas de la colectividad, Cruz sostuvo que urge restablecer un mecanismo de donativos recurrentes, mediante transferencias electrónicas, que hace años tenía el PPD y que utilizan otras colectividades, como el Partido Independentista Puertorriqueño y el PNP.

PUBLICIDAD

“Eso funcionó bien. ¿Por qué se desactivó? No lo sabemos”, indicó.

El PPD tiene un balance en su cuenta de banco de $110,991.68, según la información provista a la Oficina del Contralor Electoral (OCE). La cifra coloca en mejor posición las finanzas de la Pava, que en diciembre solo tenía en su cuenta $5,013.75. Para el trimestre de octubre a diciembre de 2022, el PPD logró ingresos por $13,981.89.

Para el trimestre de enero a marzo de 2023, obtuvieron ingresos por $135,354.00. El empuje, según el informe ante la OCE, obedece a múltiples donativos de funcionarios electos o sus respectivos comités políticos, donativos anónimos, una actividad de los Servidores Públicos Populares y la celebración de la medalla Luis Muñoz Marín.

En cuanto a las situaciones que enfrentan los alcaldes populares de Ponce y Trujillo Alto, Luis M. Irizarry y Pedro Rodríguez, respectivamente, Cruz sostuvo que Ortiz se comunicará “directamente” con ambos próximamente. “Él (Ortiz) mismo va a atender el asunto”, puntualizó Cruz.

Irizarry es investigado por Justicia por posible corrupción, y Rodríguez enfrenta denuncias por hostigamiento sexual.